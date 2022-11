«Bombona»: Karol G se la juega con coquetas fotos en traje de baño

Karol G está cada vez más en llamas en sus redes sociales, debido a las diversas y atrevidas postales que comparte la Bichota en su cuenta de Instagram. En esa misma línea, aquello se volvió a repetir después de que la cantante colombiana sorprendiera con una serie de coquetas fotos en traje de baño.

La oriunda de Medellín no para de sacar aplausos entre los fanáticos. Pues Karol G sigue lanzando canciones que simplemente se toman las tendencias musicales alrededor del mundo. Tales son los casos de MAMIII junto a Becky G, y los sencillos en solitario, PROVENZA y GATÚBELA con Maldy.

Sin embargo, la Bichota también hace gala de toda su sensualidad al realizar referencias a sus hits musicales. Así ocurrió para Halloween, cuando la chiquilla se paseó por Norteamérica con su gira «$trip Love Tour» y con un disfraz rojo de Gatúbela. Mientras que ahora se lució con varias postales en traje de baño, pero con un mensaje que parece adelantar una nueva canción.

La Bichota vuelve a encender las redes con un enigmático mensaje

«Juré que no me iba a coger de ningún culito… Y aquí me tiene hablándote bonito 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 13», señaló Karol G en la bajada del carrusel de fotos que compartió en su perfil de Instagram.

Los registros acumularon más de 4 millones de me gusta y más de 31 mil comentarios. En este espacio, sorprendió la aparición del productor colombiano Ovy On The Drums quien comentó «🌍🌍13», siguiendo la pauta de las pistas de la oriunda de Medellín, quien vendría con otro «palo» mundial.

«🔥🔥🔥🔥 con toda 🔥»; «🔥divina 🍑»; «Belleza 😍😍😍😍»; «KAROL 🔥»; «Se aproxima algo muy grande el 13 por lo visto🔥»; «Bombona 😍»; «Mírala que bonita ✨»; «Qué onda con ese 13? Acaso ese día anuncias el álbum😍❤️🔥», fueron solo algunos de los comentarios de los internautas, quienes piropearon a la Bichota y que también especularon sobre una gran sorpresa de Karol G.