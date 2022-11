«Como no amarte»: Michelle Carvalho se luce con osadas fotitos

No cabe duda que Michelle Carvalho es una de las figuras más populares en nuestro país. Ya que la chiquilla tan solo en Instagram supera los 1.2 millones de seguidores, quienes están más que atentos a todo el contenido que publica regularmente.

Esto debido a que la brasileña no solo publica sobre su día a día, sino que también sobre su trabajo como modelo plus size, encantando con registros de su trabajo con distintas marcas, además de sorprender de vez en cuando con destapadas fotitos.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que Michelle Carvalho se llenara de piropos al subir unos osados registros, en los que se luce posando desde una escapada a la playa.

«Poste y salí corriendo 🖤 cual es tu favorita?», escribió la también influencer para acompañar las fotitos en blanco y negro, donde se luce posando solo con la parte de abajo del bikini, mientras que el pecho se lo cubre solamente usando sus brazos.

Obviamente que al poco tiempo de publicar las fotitos, Michelle Carvalho recibió más de 38 mil me gusta y decenas de comentarios, en los que sus fanáticos no dudaron en asegurarle que está cada vez más guapa.

«Eres fuegooo mi ciela»; «Una diosa!! Lo que más adoro es que te amas y aceptas tu cuerpo»; «Te ves hermosa en todas»; «Ud es bella sin elegir»; «Bella divina»; «Estas muy guapa»; «Todas reina, sos una diosa»; «Está un 7 muy linda»; «una belleza como no amarte» y «Usted es mi favorita» es parte de lo que le escribieron.

Michelle Carvalho y sus inicios en televisión

Hace un tiempo, Michelle Carvalho participó en un podcast, donde por primera vez, dio a conocer la verdad de lo que ocurrió con su polémica participación en ‘Mundos Opuestos’, donde con solo 18 años entró a decirle a Joche Bibbó que lo había engañado.

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo’» confesó.