Daniela Aránguiz revela profunda conversación con Jorge Valdivia: «Un día lo llamé llorando»

La relación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia ha dado mucho que hablar en la pauta farandulera nacional. Esto después de los diversos rumores asociados al término de la relación del «Mago» y la ex chica Mekano.

En ese contexto, la chiquilla se ha referido a la situación en varias ocasiones, tanto en la pantalla chica como después de hablar en el programa «Podemos Hablar».

«(Jorge) sí es influenciable con algunas cosas y creo que yo ya cumplí una edad en que no quieres aguantar más. Pero sí lo sigo amando como hombre, como el papá de mis hijos… Dios sabe si más adelante vamos a tener otra oportunidad en nuestro matrimonio», señaló Daniela Aránguiz en la tevé, previo a desclasificar una potente conversación que tuvo como el Mago.

¿Qué se dijeron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia al hacer las paces?

Recordemos que, según indicó Corazón, la ex chica Mekano siempre afirmó que tenía una buena relación con el exfutbolista pensando en sus hijos. Sin embargo, hace muy poco la misma Daniela Aránguiz sacó a la luz su versión sobre cómo fueron los primeros días del quiebre amoroso con el ahora comunicador.

«Ahora estamos bien, pero estuvimos sin hablarnos, alejados bastante tiempo. Y notamos que eso dañaba a la gente que queremos. Los dos cedimos, yo tuve el primer acercamiento», inició la influencer a Las Últimas Noticias (LUN).

Del mismo modo, la chiquilla continuó diciendo: «un día lo llamé llorando y le dije ¿hasta cuándo seguimos así?, porque ya era mucho. Nos mandábamos recados todo el día a través de otra gente para cosas simples como quién iba a buscar los niños al colegio. Entonces hablamos, nos sinceramos, tuvimos una conversación bonita donde reconocimos que siempre iba a haber amor entre nosotros», complementó Aránguiz.

Igualmente, y para cerrar sus declaraciones sobre este tema, la ex chica Mekano realizó una reflexión sobre su relación con Jorge Valdivia.

«Yo lo amo y siempre lo voy a querer. Lo mejor es llevarse bien. Seguimos compartiendo como familia. Yo ya hice el duelo, ya me quebré. Me di una cantidad de días para llorar cuando me diera pena, con escándalo, que no me quedaran lágrimas. Pero una tiene que volver a levantarse porque la vida continúa. Yo a Jorge ya lo perdoné», concluyó.