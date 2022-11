Marcelo Lagos sobre el actual enjambre sísmico y un probable evento mayor: «No hay que descartar la posibilidad»

Los eventos sísmicos en Chile han sido protagonistas durante los últimos días. Tales son los ejemplos del pasado 8 de noviembre, cuando hubo un temblor de 5.0 grados a 5 km. de Buin. A este suma el reciente fuerte sismo de 19 km. de Lebu de 6.2 grados durante la noche del pasado sábado. Es por eso que el geógrafo, Marcelo Lagos, explicó este enjambre sísmico en nuestro país y lo que podría pasar en el corto plazo.

En ese contexto, el experto en sismología se refirió al temblor m´s reciente que marcó la pauta noticia, asegurando que existen una «fragilidad» cuando ocurren este tipo de eventos naturales.

«La sismicidad que experimentamos ayer (sábado), está dentro del rango de la normalidad. Son eventos recurrentes, pero evidentemente detonaron en los habitantes de la zona los recuerdo de hace 12 años», declaró el geógrafo durante el pasado domingo haciendo referencia al terremoto del 2010, según indicó Futuro.

Marcelo Lagos explica el reciente enjambre sísmico

«Las conductas de autocuidado basadas en las señales de la naturaleza, está bien. Lo malo es que se hayan caído las comunicaciones. Porque si confiamos en un sistema tecnológico que te debe alertar tempranamente, no puede ser que ante un evento 6,2 no haya electricidad. No haya comunicaciones y hoy, incluso, se suspendan las clases en las escuelas», criticó Marcelo Lagos en cuanto a los efectos de los sismos en la zona centro-sur, durante su participación en el espacio de noticias de 24 horas.

En ese sentido, el geógrafo también agregó: «de alguna forma nos revela que los niveles de fragilidad que tienen nuestros asentamientos humanos costeros ante este tipo de eventos», complementó.

Para concluir con su análisis, el también docente tuvo palabras para referirse a lo que se podría venir en el futuro. Sin embargo, Lagos puso la cuota de tranquilidad respecto a este tema.

«Dentro de la normalidad e, incluso. No hay que descartar la posibilidad de que tengamos un evento superior, pero nunca equivalente al de 2010″, cerró el experto en sismos.