«Me echó de la casa con guardias»: Pamela Díaz recuerda su conflicto con Daniela Aránguiz

Pamela Díaz se ha posicionado de gran manera en el ranking de podcast nacional, entre diversos espacios como Tomás Va A Morir, Expertas en Nada, Caso 63, Weona Que Creici, entre otros.

En ese contexto, la Fiera estrenó un nuevo capítulo llamado «¿Peor capítulo?», junto a Sergio Rojas, Chiqui Aguayo y Daniel Fuenzalida, donde nuestro «huevito» recordó un episodio polémico de la chiquilla: su conflicto con Daniela Aránguiz.

«¿Tú no eras amiga de ella en un momento?», preguntó de entrada la voz de la Central RadioActiva, mientras que Sergio Rojas se unió a las palabras del huevito señalando: «Sí, cuando fuiste a meterte a su casa en Brasil, ¿te acuerdas?».

Por su parte, la Fiera respondió fiel a su estilo, aclarando que aquella fue la ocasión cuando su relación se quebró con Daniela Aránguiz, junto con entregar los motivos de su distanciamiento.

«Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias», soltó Pamela Díaz. Mientras que Chiqui Aguayo entró al baile preguntándole al rostro del podcast que fue lo que dijo, para que quedara tan la grande.

La Fiera rugió y la influencer no se quedó callada

«Sí, le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’. Entonces, yo le dije sorry, pero como que nada, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra, que se acuerdan, que dijo: ‘vieja conche…’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter», relató Pamela Díaz.

Sobre lo anterior, según pudo rescatar La Cuarta, Sergio Rojas bromeó con el tema al expresar: «súper atinado ir a Brasil a la casa de ella a decirle eso».

Para cerrar de raíz el tema, La Fiera contó que fue lo que contestó Daniela Aránguiz tras criticarla en su propia casa. «Bueno, y ahí ella me dijo ‘y tu no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto’, y yo a mi ex suegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai’, le mando un beso si me está viendo. Entonces empezamos a discutir y no grabamos más», remató Pamela Díaz en tanto a la situación que generó la inmediata reacción de la ex chica Mekano y por supuesto, la suya.