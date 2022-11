«Medio zapallo»: La Rancherita saca carcajadas con divertido video

Como te hemos contado en otras ocasiones, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, es más que activa en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros con sus cerca de 260 mil seguidores, que no dudan en llenarla de piropos.

Por lo mismo que, Carolina Molina ha dejado la grande durante los últimos días. Pues durante estas semanas, la chiquilla está promocionando su nueva canción «Qué Te Creí». Respecto a lo anterior, la cantante subió el baile del tema en su TikTok, dejando todo tipo de comentarios.

Aunque la cosa no se quedó ahí, pues hace poquito volvió a encender las redes con un divertido registro después de ir a promocionar su sencillo al programa «Piscolate». Esto luego de que se motivara y publicara una foto tapando la letra «s» de la palabra «pisco».

Y justo ahora, La Rancherita se puso en modo Halloween, compartiendo una publicación del recuerdo y generando varias reacciones en su cuenta de Instagram.

La Rancherita saca carcajadas con video junto a un zapallo

«Se viene Halloween y quiero recordar a mi Nonita que está en el cielo y su risa cuando me grabó esta ranchelocura🤣🤣🤣», escribió la ex chica Rojo para acompañar el video, que sumó cerca de cuatro mil me gusta y cientos de comentarios.

En el video se puede ver un zapallo sobre una mesa. Ahí es cuando aparece La Rancherita moviendo su retaguardia y cerrando la toma riéndose frente a la cámara.

Al poco tiempo, la publicación tuvo reacciones de todo tipo, desde usuario que quedaron fascinados con el tono humorístico hasta otros que no se sumaron a la talla.

«😂😂😂😂😂 que notable momento! Y un tremendo recuerdo de tu nonita ❤️»; «El zapallo es de verdad sipo»; «Finita»; «Tremenda calabaza 🎃»; «Ese sí que es zapallo»; «qué cosita más bella 😍»; «Medio zapallo 😮», son solo algunas de las reacciones en el reciente y comentado video de La Rancherita.