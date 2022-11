Raquel Argandoña responde con todo tras el fin de Me Late: «No es mi culpa que los hayan despedido»

El fin de Me Late en TV+ y su reemplazo casi inmediato por programas como Tal Cual y Sigueme y Te Sigo sigue dando que hablar. En ese contexto, la reciente incorporación de la casa televisiva, Raquel Argandoña, por primera vez habló en profundidad sobre el tema y respondió a toda la mala onda tras su incorporación a su nueva estación tras dejar Zona de Estrellas.

«Yo entiendo que la gente pueda estar molesta porque le sacaron el programa que a ellos les gustaba, pero si no les gusta el nuestro, hay tantas alternativas de canales que pueden cambiarse. Hay muchos que se quedan con nosotros», comenzó diciendo la reciente contratación de TV+ para el horario prime.

Las palabras de Raquel Argandoña tras el fin de Me Late

Recordemos que nuestro ex huevito dijo en alguna ocasión (y lo repetirá en el nuevo episodio de Podemos Hablar), que los ejecutivos de TV+ querían a Raquel Argandoña en Me Late, pero él no se opuso porque no estaba dispuesto a echar a Sergio Rojas, Luis Sandoval u otro panelista.

«No me interesa lo que hablen los ex Me Late. Yo no voy a enganchar, hago mi vida, me pagan lo que quiero y estoy feliz. Lo que pase con los que echaron no es mi problema», aseguró la Raca en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

En el mismo contexto, la Quintrala aseguró que se lleva muy bien con Daniel Fuenzalida y que cuando se encuentran, nunca hablan de televisión. «Sería absurdo pensar que por mi culpa los echaron (al ex huevo y a los panelistas). Que les vayan a preguntar a los ejecutivos del canal por qué los despidieron, no es mi problema ni tampoco me preocupa», sostuvo Raquel Argandoña.

En la línea de lo anterior, la Quintrala agregó: «no es culpa mía que los hayan despedido de ‘Me Late’. Si son buenos estarán en otro canal de pantalla abierta», dijo la Raca junto con añadir que no está preocupada del rating de Tal Cual y que en la calle le hablan mucho sobre su programa.

¿Por qué se fue de Zona de Estrellas?

Para ir cerrando el diálogo con el medio antes mencionado, Raquel Argandoña contó las razones de su salida del programa farandulero de su ex casa televisiva.

«Cuando entré a Zona de Estrellas, de Zona Latina, era otro formato, después fue cambiando a una farándula muy dura y yo no era aporte porque me incomodaba hablar. Como soy sincera se lo planteé a los jefes y lo entendieron. Me fui por la puerta ancha», explicó la Quintrala quien afirmó que pese a que los panelistas de Tal Cual se iniciaron en la farándula, el nuevo espacio de TV+ no es sobre eso, ya que no se meten «en la vida privada de la gente».