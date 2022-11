«Te miraba descaradamente»: Kathy Salosny desclasifica acoso de Florcita Motuda

Kathy Salosny estuvo de estreno hace un par de meses, después de lanzar su libro «El Abuso no es un Espectáculo», donde reveló situaciones de acoso que ha vivido en su vida. En ese contexto, la animadora relató una incómoda situación que experimentó con el exdiputado, Raúl «Florcita Motuda» Alarcón.

Este caso ocurrió hace años y se sumó al acoso que relató de su padre. Asimismo, cabe destacar que la ex Mucho Gusto entró en más detalles de su libro en Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro.

«Es un relato duro. Es un tema que lo tengo bastante elaborado con temáticas complejas y dolorosas», comenzó diciendo Katherine Salosny al medio antes mencionado.

Igualmente, la animadora continuó diciendo: «queríamos hablar sobre el abuso, o lo cuentas de verdad o no lo cuentas, es un relato muy honesto. Cuando íbamos recopilando toda la historia nos íbamos a la fecha, a las edades. Encontramos situaciones nuevas que hasta a mí me sorprenden», complementó.

La compleja vivencia de Salosny con Florcita Motuda

Es en uno de los capítulos de «El Abuso no es un Espectáculo», donde la animadora reveló el acoso que sufrió por parte del exparlamentario, mientras trabajaba en el programa «Memorias del Futuro». En aquella ocasión, Raúl Alarcón fue un invitado junto al guitarrista, Claudio Narea, y la fallecida actriz, Gabriela Velasco.

«Era de los que te decían que estabas rica o que te miraba descaradamente el poto», recordó Kathy Salosny en el libro recientemente publicado. Además, entregó detalles del acoso de Florcita Motuda. «Hasta que un día estábamos en el set me lo agarró y yo le pegué un manotazo», contó la animadora.

Incluso, según pudo rescatar Futuro, la conductora de tevé señaló que no recibió el respaldo de ninguna persona presente. «Varios me vieron, ninguno de los otros hombres que me rodeaban dijo nada en mi defensa», dijo Kathy Salosny en su importante declaración.