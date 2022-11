Tiësto en Chile: ¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas?

La cartelera de conciertos para los fans de la música electrónica, después de confirmarse el regreso de Tiësto a Chile durante inicios del próximo año. El productor neerlandés y uno de los DJ’s más importantes del mundo se sumó a la realización de Creamfields Chile durante el pasado 5 y 6 de noviembre. Además del doble concierto de David Guetta en enero próximo.

La cita musical con sus fans chilenos será el 18 de febrero de 2023, donde el exponente internacional lo mejor de su trayectoria, así como también sus nuevos singles, en un encuentro imperdible para los amantes de la música electrónica.

¿Dónde será y cuándo comprar entradas?

En esta ocasión, el show no solo estará al interior del recinto. Para la presentación de Tiësto también se ocupará el exterior del Movistar Arena, que se convertirá en un espacio al aire libre con música en vivo y grandes sorpresas. Entradas disponibles desde el 10 de noviembre a las 13:00 horas mediante el sistema PuntoTicket.

Con casi 30 años de carrera, Tiësto es un verdadero ícono con presencia en el mundo entero. Ganador de un Grammy y certificado platino, cuenta con más de 8 mil millones de reproducciones globales en todas las plataformas. A esto se suman más de 36 millones de ventas récord totales, junto con las más de 160 millones de reproducciones de videos de TikTok.

Gracias a su éxito, ha sido catalogado como «El mejor Dj de todos los tiempos» por Mixmag, «Dj número 1» según Rolling Stone y «El padrino de EDM», por Billboard.

En su último disco de estudio «The London Sessions», de 2020, destacan «Mind Dimension» con Tiga, «My City’s on Fire» con Jimi Jules, «Pump it Louder» feat. Black Eyed Peas y «10:35» feat. Tate McRae, single que acaba de estrenar con gran éxito.

Para vivir una experiencia de entretenimiento total, los asistentes podrán disfrutar del espacio exterior del Movistar Arena, donde tocarán Dj’s nacionales y se dispondrán de zonas de gastronomía, cocteles y variadas atracciones. Además, habrá una experiencia Premium Lounge, con asientos numerados y bar abierto, entre otros servicios.