«Yo nunca fui amiga de ella»: Daniela Aránguiz le responde sin filtro a Pamela Díaz

Pamela Díaz dio un golpe a la farándula después de entregar unas polémicas declaraciones en su exitoso pódcast «Hoy es Hoy». A través de este espacio conversó con Daniel Fuenzalida, Chiqui Aguayo y Sergio Rojas sobre los inéditos detalles de su pelea con Daniela Aránguiz en Brasil.

«Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias», señaló Pamela Díaz antes de aclarar, que fue lo que detonó la discusión, ante la consulta de la comediante presente en la conversación.

«Sí, le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’. Entonces, yo le dije sorry, pero como que nada, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra, que se acuerdan, que dijo: ‘vieja conche…’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter», recordó la Fiera.

Junto con lo anterior, Pamela Díaz recordó que la respuesta de la ex chica Mekano apuntó a la madre de su ex pareja, Manuel Neira. «Entonces empezamos a discutir y no grabamos más», reveló la Fiera, quien recibió una nueva respuesta de Daniela Aránguiz.

Daniela Aránguiz no se quedó en silencio

Fue a través de una nueva edición del programa farandulero de Zona Latina, donde la reciente incorporación al programa contó su versión de la polémica.

«Yo nunca fui amiga de ella. Éramos un grupo de amigos con Jorge, él se juntaba con Manolo. Una vez Manuel Neira se me tiró y ahí comenzaron los conflictos con Pamela Díaz. Empezó como a coquetearme, obviamente yo nunca lo pesqué. Ahí iniciaron las distancias», comenzó diciendo Daniela Aránguiz sin filtro en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, la influencer también reveló: «mi suegra estaba ahí, presente. (…) La Pamela va y le dice a mi suegra: ‘Y tú cómo aguantaste que esta te tratara así, así y así’. Entonces le respondí: ‘Este problema es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel’. Pamela me quedó mirando helada. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa», relató la ex chica Mekano.

Para concluir con deslenguada respuesta, dejó en clara su postura ante cualquier intercambio de palabras que venga en el futuro. «Ella dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie», remató sin filtro la chiquilla.