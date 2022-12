«Ella es como un mono porfiado»: Anita Alvarado vuelve a lanzarse contra Daniela Aránguiz

Anita Alvarado dejó la crema durante el fin de semana pasado tras realizar una transmisión arremetiendo contra Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Sin embargo, después de las respuestas de la ex chica Mekano en Zona de Estrellas, el tema parece estar lejos de terminar.

Esto ya que la ex geisha chilena concedió una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN), en la que volvió a sacar relucir el tema que encendió las redes y que todavía sigue provocando coletazos días más tarde desde que estalló el tema.

Anita Alvarado saca toda su artillería contra Daniela Aránguiz

La emprendedora de frutos secos reveló al medio antes mencionado, que su potente respuesta, que alcanzó a tener 82 mil personas conectadas, fue provocada por Daniela Aránguiz, quien habló de Angie Alvarado.

«Ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era una prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años. Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente», comenzó diciendo Anita Alvarado.

A lo anterior, la ex geisha agregó: «no debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado. Tiene todas las de perder. Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces», complementó la madre de Angie.

Para ir cerrando con sus declaraciones, Anita Alvarado remató diciendo que toda la polémica radica en la envidia de la ex chica Mekano. «Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa, y como la conoció sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz. Y el nivel de mentiras de ella, ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo», cerró la ex geisha en diálogo con LUN, según rescató Corazón.

Revive a continuación las declaraciones que dejaron la patá en el mundo del espectáculo chileno: