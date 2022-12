«Yo jamás me metería con mi cuñado»: Daniela Aránguiz desclasifica detalles íntimos de Angie Alvarado

El escándalo de la semana no para, ya que Daniela Aránguiz se mantiene firme pese a los distintos palos que le lanzó Anita Alvarado mediante las redes sociales. La ex chica Mekano no se quedó callado y arremetió por segunda ocasión contra Angie, la hija de la ex geisha chilena.

Recordemos que el primer round entre ambas famosillas fue después de las palabras de Anita Alvarado en Podemos Hablar y la respuesta sin filtro de Daniela Aránguiz. La influencer utilizó sus historias de Instagram para asegurar que «lo más indigno es que tu vagina tenga precio» (respecto al pasado de Anita), y además arremetió con todo contra la hija de la ex geisha.

Daniela Aránguiz desclasifica nueva información sobre Angie Alvarado

La panelista de Zona de Estrellas comenzó su reflexión en el espacio farandulero, asegurando que ella era la que salía perdiendo con toda la polémica.

«Yo pensé que me había casado con el hombre perfecto, que tenía el matrimonio perfecto. Yo soy la única víctima de esta situación», comenzó diciendo Daniela Aránguiz en el programa de Zona Latina.

Siguiendo la línea de lo anterior, la ex chica Mekano apuntó a la hija de Anita Alvarado y sus vínculos amorosos. «Angie primero estuvo con Jorge, luego con el hermano y después con Jorge de nuevo. Hay gente que no tiene códigos, yo jamás me metería con mi cuñado», contó sin filtro.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que según rescató La Cuarta, Daniela Aránguiz sacó del baúl desconocidos detalles de la relación entre Jorge Valdivia y Angie Alvarado.

«Yo la última vez que vi unos mensajes de Angie Alvarado fue hace cinco años atrás. Mensajes en el celular, en el Instagram», reveló junto con agregar Angie Alvarado le habría mandado nuevos mensajes al Mago, durante su reciente viaje a Chile, cuando Anita estuvo hospitalizada.

Asimismo, después de asegurar que los mensajes apuntaron a la separación de Valdivia y una posible reunión entre ellos, Daniela Aránguiz remató con un potente mensaje respecto al cahuín que se tomó la farándula nacional.

«Ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada. ¿Hasta cuándo más tengo que aguantar que la gente me basuree?. Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías», cerró la chiquilla.