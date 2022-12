¡Anótelos todos!: estos son los feriados que nos trae el 2023

El nuevo año está a la vuelta de la esquina y junto con eso se viene el estrés de marzo, pero como en Radio Activa siempre le vemos el lado lindo a la vida, te traemos los días libres que nos trae este 2023.

Primero te dejamos los feriados irrenunciables y posteriormente los feriados en los cuales puede que te toque trabajar.

Los feriados irrenunciables del 2023

A continuación, los días ideales para mandarte un buen «chao jefe» y disfrutar como se debe.

1 de enero – día domingo: Año Nuevo

– día domingo: 1 de mayo – día lunes: Día del Trabajo (fin de semana largo)

– día lunes: (fin de semana largo) 18 de septiembre – día lunes: Independencia Nacional (fin de semana largo)

– día lunes: (fin de semana largo) 19 de septiembre – día martes: Día de las Glorias del Ejército

– día martes: 25 de diciembre – día lunes: Navidad (fin de semana largo)

Los no tan feriados (no irrenunciables)

Si bien, tenemos los feriados irrenunciables, también están aquellos en los que lamentablemente no puedes mandar al tu jefe a la punta del cerro y como queremos dejarte con toda la información, también te los traemos.

2 de enero – día lunes: Feriado adicional (fin de semana largo)

– día lunes: (fin de semana largo) 7 de abril – día viernes: Viernes Santo (fin de semana largo)

– día viernes: (fin de semana largo) 8 de abril – día sábado: Sábado Santo

– día sábado: 21 de mayo – día domingo: Día de las Glorias Navales

– día domingo: 21 de junio – día miércoles: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

– día miércoles: 26 de junio – día lunes: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)

– día lunes: (fin de semana largo) 16 de julio – día domingo: Día de la Virgen del Carmen

– día domingo: 15 de agosto – día martes: Asunción de la Virgen

– día martes: 9 de octubre – día lunes: Día del Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)

– día lunes: (fin de semana largo) 27 de octubre – día viernes: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)

– día viernes: (fin de semana largo) 1 de noviembre – día miércoles: Día de Todos los Santos

– día miércoles: 8 de diciembre – día viernes: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)

Ahora que ya tienes toda la información, no olvides programarte de forma adecuada para que no se te escape ninguno y recuerda estar atento o atenta a las principales redes sociales de la Radio Activa, para así no perderte nada.