Jorge Valdivia no se guardó nada y le respondió a Anita Alvarado: «Jamás en mi vida tuve miedo»

Anita Alvarado encendió las redes las 19.00 horas del domingo recién pasado, después de realizar una transmisión en vivo que hizo revivir a la farándula. Más de 82 mil personas llegaron al live de la ex Geisha, en el que hizo pebre a Daniela Aránguiz y a Jorge «Mago» Valdivia, quien respondió públicamente previo a la transmisión.

El exfutbolista ocupó su cuenta de Instagram para referirse a las palabras de Anita Alvarado en «Podemos Hablar» y a la posterior amenaza que se concretó en los 25 minutos de video, que ya suman más de 700 mil reproducciones en el perfil de la ex Geisha.

El Mago no se quedó en silencio

Jorge Valdivia recordó la polémica que tuvo con la escort nacional, Natthy Chilena, y comenzó su descargo.

«Ahora sería la señora Ana Alvarado, 49 años, quien está dispuesta a revivir cosas del pasado. Quería avisarle a la señora Alvarado que si alguna vez mi padre le ofreció plata, que vaya y hable con él. Por favor, cuando lo vea, me avise dónde está viviendo porque hace más de 10 años que nosotros no lo sabemos», expresó el Mago, tal como consignó ADN Radio.

Incluso, Jorge Valdivia le dijo a Anita Alvarado que si tenía algún tipo de conflicto, que lo resolviera con su padre, ya que a él también le quedó debiendo plata. Y, además, tocó el tema sobre sus regalos a Daniela Aránguiz, lo que, según él, no debiera importarle a la ex Geisha.

«Daniela postergó su vida personal para que yo pudiese trabajar y al mismo tiempo ver cómo mis hijos crecían. Así que bien merecido todo lo que tiene», señaló Valdivia en una férrea defensa a su esposa.

«Usted no es nadie para hablar de Daniela. Usted no conoce nuestras vidas. El de los errores fui yo. Tiene que llegar un día en que se canse de hablar de Daniela», complementó el Mago, asegurando que la ex chica Mekano tiene miles de defectos, quien no se quedó solamente en el post (que borró a la brevedad), pues también ocupó sus historias de Instagram para referirse al tema con un meme.

«Sra. Alvarado, si tiene más venga que jamás en mi vida tuve miedo», indicó Jorge Valdivia junto apuntando despectivamente a Angie y a su padre, Luis Valdivia. Incluso, en otra historia (con el mismo meme), señaló que le habían contado que el live de Anita Alvarado estuvo «bien malo».

Instagram @jorgitovaldivia