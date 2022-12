¡En llamas!: Daniela Aránguiz enciende las redes con fotito en topless

Daniela Aránguiz se mantiene más activa que nunca, ya sea por sus llamativas declaraciones en la pantalla chica como por su actividad en las redes. Pues la ex chica Mekano no para de subir contenido a su cuenta de Instagram, donde sorprende a sus fans con diversas y osadas publicaciones.

Así ocurrió recientemente, ya que la chiquilla enamoró a sus fans con una destapada postal que no dejó indiferente a nadie. Daniela Aránguiz fue mucho más allá subiendo un incendiario registro, que echó a volar la imaginación de los más de 819 mil seguidores que siguen fielmente su contenido.

Daniela Aránguiz encendiendo las redes una vez más

Recordemos que fue hace un par de semanas cuando Daniela Aránguiz y su amiga, Adriana Barrientos, se la jugaron con un coqueto video en el estudio de Zona de Estrellas. Esto ocurrió cuando la «Leona» todavía formaba parte del espacio farandulero, previo a su salida y renuncia del programa de Zona Latina.

Sin embargo, ahora la ex chica Mekano fue mucho más allá dejando la patá con una fotito en la que aparece totalmente desnuda, y solamente tapando su humanidad con su largo cabello negro.

Pero eso no fue lo único, ya que en la postal también se pudo observar el trabajado cuerpo de la chiquilla y su evidente bronceado, puesto que se alcanza a ver la marca de su traje de baño en la altura de sus caderas.

La defensa de la chiquilla a Cecilia Bolocco

Daniela Aránguiz no solo da que hablar en redes sociales, pues también desde que se instaló como panelista permanente de Zona de Estrellas, la ex chica Mekano no pasa desapercibida con sus declaraciones.

Aquello ocurrió recientemente, en especial con un caso y en más de una ocasión, pues la influencer defendió a Cecilia Bolocco de las desafortunadas declaraciones que entregó sobre las personas que necesitan tallas más grandes.

«Yo le creo a Cecilia Bolocco. Y la vi totalmente dolida, arrepentida. Sin querer defender a nadie, yo me pongo en la situación de que ella tiene sus años y cuando los tiene se le nota mucho, se ve que está arrepentida», declaró Daniela Aránguiz en su respaldo más reciente a la «Chechi», que puedes revisar por completo en el siguiente enlace.