«No se está victimizando»: Daniela Aránguiz reafirma su defensa a Cecilia Bolocco

2Cecilia Bolocco todavía sigue dando que hablar por sus declaraciones que encendieron las redes, y que han provocado la indignación y las burlas de los internautas. En ese contexto, la animadora volvió a pedir disculpas por sus dichos y más tarde recibió un nuevo respaldo de Daniela Aránguiz.

«Hay que entender a Cecilia Bolocco, ella viene de otra época donde te obligaban a ser flaca», señaló la ex chica Mekano hace un par de días, cuando estalló la polémica. «Cuando tú subías unos kilitos en televisión, te llamaba la editora del programa, y te lo digo porque me pasó», relató Aránguiz previo a las nuevas excusas de la «Chechi».

Las disculpas de Cecilia Bolocco y la defensa de Daniela Aránguiz

«Me pesaba el corazón el solo imaginar que le causé dolor a alguien», comenzó diciendo la ex Miss Universo en su cuenta de Instagram. Igualmente, Cecilia Bolocco aclaró: «jamás sería capaz de discriminar o denostar a otro. Por NINGUNA razón!!!«, agregó la Chechi.

Después de estas últimas declaraciones, el panel de Zona de Estrellas volvió a tener como pauta este tema, donde Daniela Aránguiz volvió a entregarle su apoyo a la animadora.

«Yo le creo a Cecilia Bolocco. Y la vi totalmente dolida, arrepentida. Sin querer defender a nadie, yo me pongo en la situación de que ella tiene sus años y cuando los tiene se le nota mucho, se ve que está arrepentida», señaló la influencer en el espacio farandulero.

Después de estas palabras, fue el comunicador, Manu González, quien aseguró que las nuevas declaraciones de la ex Miss Universo fueron una especie de «victimización».

«Yo tomo eso como que sabe lo que se siente que te maltraten, no se está victimizando. No tomé el perdón de Cecilia como algo para arreglar su imagen, para nada, la veo totalmente arrepentida y lo siento heavy. La veo y me dio pena, empaticé con ella», dijo Daniela Aránguiz por su parte, según consignó La Cuarta.

Para cerrar su nuevo respaldo, la chiquilla añadió: «Siento que trató de decir que también ha sido humillada y ha estado en el lugar al que ella sin querer puso a muchas niñas», concluyó Aránguiz.