«No se quién te habrá dicho esa mentira»: Daniela Aránguiz arremete contra Sergio Rojas tras reciente acusación

Sergio Rojas dejó la grande durante inicios de esta semana después lanzar una bomba en farandulandia relacionada con Daniela Aránguiz. El periodista de espectáculos aseguró que la ex chica Mekano tenía una presunta maniobra para descubrir a Jorge Valdivia siendo infiel.

«… Daniela había notado que Jorge andaba en algo y fíjate que no encontró nada mejor que ponerle GPS al auto», contó Rojas en «Qué Te Lo Digo» junto a Luis Sandoval, añadiendo que la influencer descubrió al «Mago» llegando a un motel.

Esto claramente no pasó desapercibido para la nueva panelista de Zona de Estrellas, quien llegó a reemplazar a Raquel Argandoña, pues la chiquilla respondió con todo mediante las pantallas de Zona Latina.

Daniela Aránguiz desmiente a la periodista y este responde con todo

«Te quiero decir a ti Sergio Rojas que eres un mentiroso. Lo que dijiste de mí es totalmente falso», lanzó la ex chica Mekano a través de Zona de Estrellas.

Junto con ello, la chiquilla también agregó: «no sé quién te habrá dicho esa mentira. A mí me importaría poco si fuera verdad porque yo estoy separada, tengo una relación muy bonita con Jorge, estando separados», complementó, según informó La Cuarta.

Daniela Aránguiz no se quedó solamente en lo anterior, ya que fue enfática en sus palabras al desmentir a Sergio Rojas en la pantalla chica. «Poner un GPS es algo grave, penado por ley, y yo no le he puesto un GPS a nadie, nunca. Ni siquiera mis autos tienen GPS», remató la ex chica Mekano.

Cabe destacar que la panelista de Zona de Estrellas está celebrando una reciente adquisición, pues la chiquilla apuntó a la lujosa marca y mostró su nuevo vehículo. «Me la merezco, yo creo», expresó Daniela Aránguiz sobre su Mercedes Benz modelo SUV avaluado en más de $50 millones, según consignó ADN Radio.