¿No será animadora?: confirman nuevo rol y famosillo que estará con Tonka Tomicic en su nuevo programa

Me Late no desapareció, ya que está más vivito que nunca tanto en la pantalla chica como en la radio. Así ocurrió durante esta mañana en la 92.5, cuando Daniel Fuenzalida se tomó el dial junto a los ex panelistas del programa farandulero: Sergio Rojas, Andrés Caniulef y Luis Sandoval.

En ese sentido, fue el último mencionado quien soltó una bomba farandulera a través de Radio Activa. Todo esto recordando la papita que entregó junto a Sergio Rojas en «Qué Te Lo Digo» donde ya habían adelantado que Tonka Tomicic que tiene nuevo proyecto televisivo de entretención para el 2023, que tendría sus primeras grabaciones en Brasil.

Este se llamará «Wild On!» de la cadena E! Entertainment, que tendrá corte turístico y donde la ex Bienvenidos tendrá un rol de productora, por lo que habría estado buscando un rostro como protagonista, donde se habían barajado varios nombres como Sergio Lagos, Julián Elfenbein y José Antonio Neme.

¿Quién es el famosillo que acompañará a la animadora en Brasil?

«Lo que yo filtré hace unos días y que hoy lo puedo corroborar, que es una animadora, que es Tonka Tomicic, parte mañana con maleta en mano, cartera, rumbo a Brasil con otra figura del mundo del espectáculo», comenzó Luis Sandoval recordando los detalles del nuevo rol de la animadora y su viaje con el rostro de Mega.

Y la cosa no quedó ahí, ya que gracias a nuestro querido Joseph «Chico Eléctrico» Rivas, el panelista de Me Late Radio soltó el nombre del primer famosillo que viajaría con Tonka Tomicic en el marco de su nuevo proyecto.

«Atención queridos portales porque hoy en exclusiva en ‘Me Late Radio Activa’, Tonka se va mañana con sus maletas en mano con José Antonio Neme rumbo a Brasil», confirmó Luis Sandoval junto con aclarar (con ayuda de Sergio Rojas), que el periodista de Mega va a conducir ese capítulo que se grabará en Brasil.