Sergio Rojas le responde sin filtro a Daniela Aránguiz: «La mujer con más cuernos de Chile»

Me Late llegó con todo a Radio Activa en la inauguración de la nueva casa de la 92.5, a través del programa de nuestro querido Daniel Fuenzalida. Invitados como el «Chico Eléctrico» y la «Zapallito Italiano», acompañaron la ola de cahuines que soltaron los ex panelistas del espacio que todo un éxito en TV+.

En este contexto, fue Sergio Rojas quien aprovechó el espacio para responder ni más ni menos que a Daniela Aránguiz. Esto después de que la chiquilla le respondiera al periodista, por un cahuín relacionado con una supuesta forma para descubrir que Jorge Valdivia le era infiel.

«No sé quién te habrá dicho esa mentira. A mí me importaría poco si fuera verdad porque yo estoy separada, tengo una relación muy bonita con Jorge, estando separados», señaló la ex chica Mekano previo a la respuesta del comunicador de espectáculos.

Sergio Rojas y su deslenguada respuesta a Daniela Aránguiz

«Oye, tú sabes que me desmintió, porque yo conté que le había puesto un GPS en el auto al marido, y lo descubrieron en un motel en Santiago, en Viña, y resultado me dijo que era mentira», inició Rojas tras el preámbulo generado por el ex Huevo y antes de que Andrés Caniulef que esa habría sido el motivo de la separación de la influencer con Jorge Valdivia.

Junto con recordar su versión sobre la amiga que le habría tomado fotos a Jorge Valdivia en un motel y una tallita entre medio gracias a Joseph «Chico Eléctrico» Rivas, el periodista de espectáculos se fue en contra de la ex chica Mekano.

«Dice que eso es mentira, ahora lo único que falta es que diga que es mentira, que Jorge (Valdivia) le pone el gorro, porque si es así, podemos hacer un llamado a todas las mujeres que han estado con Jorge», agregó Sergio Rojas disparando con todo, y burlándose de la forma en que Daniela Aránguiz anunció la adquisición de su nuevo Mercedes Benz.

«Pero ojo, no es que se lo regaló (el auto), lo que pasa es que ella se lo compró con la plata que le ha dado Jorge y dice ‘me lo merezco’ (…) un premio a la mujer con más cuernos en Chile», remató Sergio Rojas sin filtro.

Cabe destacar que estas declaraciones llegaron después de una primera contestación de Sergio Rojas, quien ya se había lanzado con todo contra Aránguiz en su cuenta de Instagram.