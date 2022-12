¡Con ecografía incluída!: China Suárez da a conocer nuevo embarazo

Durante la tarde del pasado 21 de diciembre, la conocida actriz de Argentina, China Suárez, sorprendió a todos sus seguidores de Instragram, tras dar a conocer un nuevo embarazo que llegaba a su vida.

El anuncio, incluyó una ecografía, la cual generó mucho más revuelo entre la gente.

La publicación de China Suárez

Entre las historias que presentó la ex pareja argentina de Benjamín Vicuña, destacó una ecografía de un embarazo, la cual generó una gran sorpresa.

Aunque todo se terminaría tratando del embarazo de su «mejor amiga/hermana», Agustina, tal y como mencionó la mujer.

«AHORA SÍ ME DEJAN CONTARLO. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO. MI MEJOR AMIGA/HERMANA EMBARAZADA. QUE MÁS TE PUEDO PEDIR 2022?» Fueron las palabras que escribió la actriz de 30 años en su Instagram.

Te dejamos la publicación a continuación:

Lo nuevo de China Suárez

Recordemos que la artista se encuentra dándole con todo a su carrera musical dentro de este 2022.

Bajo el mismo contexto, la cantante que se hace llamar La China, ha tenido aplaudidas colaboraciones con artistas como Santi Celli y El Polaco.

La cantante ha estado ligada al mundo de la música desde hace años, desde el año 2007, mismo en el que fue parte del grupo Teen Angels, el cual tuvo su separación en el 2011.

Pero sus trabajos como solista en el área musical, partieron en el año 2015, mismo en el que se lanzó con todo interpretando su propia versión de «All of Me».

Aunque el boom de su música fue durante el presente 2022. En este año comenzó su relación junto a Rusherking desde el mes de mayo y ha lanzado 3 nuevas canciones, en las cuales destacan las colaboraciones junto a los dos artistas que te mencionamos con anterioridad y que ya han incluido presentaciones en vivo.

Por si no has oído lo nuevo de La China, te dejamos sus canciones «El Juego del Amor», «Lo Que Dicen de Mí» y «Ya No Quiero Verte».

«El Juego del Amor»

«Lo Que Dicen de Mí»

«Ya No Quiero Verte»