«Muy chula la vestimenta»: Daniela Aránguiz recibe lluvia de críticas previo a concierto de Daddy Yankee

Daniela Aránguiz ha pisado fuerte en la farándula desde su llegada a Zona de Estrellas como panelista y después de su conflicto con Anita Alvarado. Este cahuín le valió muchas críticas y diversos palos con Karen Bejarano, por lo que la ex chica Mekano agarró sus pilchas y se fue del país.

Esta desconexión fue en familia y con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año alejada de las polémicas. Asimismo, entre una de las grandes y recientes distracciones está su asistencia a ni más ni menos que a un concierto de Daddy Yankee.

En este contexto, la panelista de Zona de Estrellas no ha parado de subir registros de la previa y del show del Big Boss, en el contexto de su gira «La Última Vuelta World Tour». Pero no todo han sido sonrisas, ya que Daniela Aránguiz recibió muchas criticas por el vestuario que ocupó para la ocasión.

El atuendo que llenó de mala onda a Daniela Aránguiz

«Mi pinta para el show de Daddy ❤️ a lo chica Mekano», escribió la influencer en su cuenta de Instagram. Esta fue la primera publicación que sumó más de 11 mil corazones y más de 500 comentarios, entre los que predominó la mala onda.

«Habíaa q disfrazarse?»; «Muy chula la vestimenta 🤷🏼‍♀️»; «Con tantas Lucas y tan mal gusto»; «Que tipa más chula !!Esta es la versión cote López pero versión FRUNA 😂😂😂😂😂»; «Imita a la Cote, pero naaaa 😂😂😂😂😂»; «Un poco vulgar la tenida, pero bueno. La plata no hace la elegancia», fueron solo algunas de las reacciones mala leche en el perfil de Daniela Aránguiz.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que hasta Junior Playboy llegó a comentar la publicación. «123 rika dani yo le puedo hacer la magia que el mago no pudo juniorplayboy69😍», escribió ex chico reality.