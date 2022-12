«Todo lo que hago se lo dedico a ella»: Benjamín Vicuña recordará a su hija Blanca en Socios de la Parrilla

Este jueves después de T13 Central se emitirá un nuevo episodio de Socios de la Parrilla, que tendrá tres actores invitados: Benjamín Vicuña, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz.

En el programa hablarán sobre el nuevo proyecto de los artistas, «Papá Al Rescate», que se estrenará en los cines del país el próximo 5 de enero. Y, además, también se vivirá un emotivo momento cuando Benjamín Vicuña recuerde a su hija blanca, quien falleció en septiembre de 2012.

Las nuevas palabras de Benjamín Vicuña en Socios de la Parrilla

«La recuerdo con mucha presencia, con sonrisas, con anécdotas. Todo lo que hago se lo dedico a ella. En este tránsito de 10 años, que ha sido un arco de dolor y negación, viene una especie de encontrarle un sentido. Y el vacío pasa a ser activo y a tener una presencia constante», dirá el actor en el programa de Canal 13.

Recordemos que Benjamín Vicuña ya se había referido al tema recientemente, durante su reciente aparición en Todo Por Ti, el espacio del misma estación conducido por Cecilia Bolocco.

«Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella», señaló el intérprete nacional en aquel momento.

«Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos. Tengo 43 años y hay gente que me dice que es mejor la soledad, pero no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como vida, como modelo, como filosofía. Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor», expresó Benjamín Vicuña en Todo Por Ti.