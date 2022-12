«Con razón hace tanto calor»: Betsy Camino enciende las redes con sensual foto a todo cachete

Betsy Camino no para de dejar la grande en su perfil de Instagram, mediante atrevidas postales promocionando su perfil de Unlok. En ese sentido, la cubana suele subir fotitos exhibiendo su voluptuosa retaguardia, al ritmo de las coquetas canciones de Karol G.

Así ocurrió casi a mediados de septiembre, cuando Betsy Camino encendió las redes con un sensual video en traje de baño, luciendo su cuidada figura. Este registro fue acompañado por la canción «GATÚBELA» de Karol G y Maldy, sumando más de 23 mil corazones en la incendiaria publicación.

Pero esta pieza audiovisual, subida previo a su cumpleaños del 14 de septiembre, no fue la única que sirvió para enamorar a sus más de 288 mil seguidores de Instagram. La ex Aquí se Baila volvió a dejar la patá con otra postal, que acompañó con un sencillo de Karol G. Y, además, que ocupó para invitar a sus seguidores a su perfil de Unlok.

La nueva foto de Betsy Camino a todo cachete

«… X ti no tengo ganao! 💦🤤 Te veo en el link en mi página!!! Para mucho más contenidos y vídeos 😏», comenzó diciendo la cubana a través de la reciente publicación en su red social.

Además, la bailarina le deseo un gran día a sus fanáticos, mediante la fotito en la que se lució de espalda y dejando la grande con su cuidada retaguardia, que no fue indiferente para los cientos ciberociosos que llegaron a la publicación que destacó al compás de «CAIRO», el sencillo de Karol G junto a Ovy On The Drums.

«Que cosaaa🔥🔥, hay un calentamiento global 👀😁, duraaa mi titi ♥️»; «Bombón 😍🔥»; «Mami que bella😍😍🔥🔥»; «Eres tremenda 🔥🔥»; «Diomio no antoje mami🔥»; «😍😍😍 me vas a matar!!»; «Con razón hace tanta calor en Santiago 😍», fueron parte de los piropos en el perfil de Betsy Camino.