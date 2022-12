¿Triángulo amoroso con Pinigol?: revelan nuevo pinche en la vida de Gala Caldirola

Hace más de un año que Gala Caldirola terminó su matrimonio con el ex seleccionado nacional, Mauricio Isla. Sin embargo, nunca es tarde para tener otra oportunidad en el amor, a mediados de este año se rumoreaba que mantenía una relación con Mauricio Pinilla.

La ex esposa del panelista de TVN, confirmó a viva voz que el ex seleccionado de la Universidad de Chile se encontraba en una relación. De hecho comentó que corroboró el vinculo amoroso a través de una amiga en común de ellas.

No obstante, hace un mes se habría generado el quiebre de la relación por celos de la ex chica reality, ya que se publicaron fotos en Instagram del futbolero junto a sus hijos y ex esposa. Lo que desató celos por parte de Caldirola y Pinigol decidió dejar la unión de lado para priorizar la relación con sus hijos.

La fotos del reencuentro de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

Una de las hermanas de Pinigol, subió una historia de un evento íntimo en la que se confirmaría el regreso de la relación. Gala Caldirola y Mauricio Pinilla aparecen de lo mejor compartiendo al rededor de familiares y amigos. La hermana del ex seleccionado de la Universidad de Chile al percatarse de lo ocurrido borro de inmediato la historia.

OJO no sería la única persona en su vida

Según el panelista de «Zona de Estrellas», Hugo Valencia, aseguró que Mauricio Pinilla no sería el exclusivo dueño de su corazón. El periodista comentó que Gala Caldirola habría sido vista dos veces en «discoteques» de la ciudad de Buenos Aires junto a su ex compañero de reality, Luis Mautecci.

Recordemos que los ex compañeros de encierro mantienen un historia desde el reality «Volverías con tu ex», donde existió un vinculo sentimental. Además, cuando Caldirola se separó, el argentino aprovechó de mandar un mensaje por su Instagram «Un beso a Gala que se acaba de divorciar».