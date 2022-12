«Estoy peor que ayer»: Helhue Sukni expresó a sus seguidores su complicado estado de salud

Desde que tiene activa su cuenta de Instagram, Helhue Sukni se toma sus redes para actualizar a sus seguidores sobre su vida ya sea: trabajo, aspectos familiares y problemas cotidianos.

El día de ayer la abogada publicó un video, donde se le puede ver bastante decaída de animo y sobre todo de salud. «Estoy peor que ayer» manifestó al comienzo de la pieza que compartió.

El estado de salud de Helhue Sukni

La abogada les contó a sus seguidores lo engripada que se siente y para rematar el mal día que tuvo en asuntos del trabajo.

«La tía Helhue aquí está, peor que ayer», comienza a explicar en el video con la voz un poco congestionada.

«Me pinte los labios para estar más o menos presentable, mírenme la carita. Amigos estoy mal mal, miren todas las hu… que tengo que tomar», Helhue Sukni procedió a sacar de su velador unos remedios.

«Amoxicilina, Kitadol, Tapsin. Tengo todo, pero no se me quita la hu….Me duele la cabeza, me siento pésimo», agrega Sukni mostrando las cajas.

La enfermedad no fue lo único que colapsó su día. «Pa más re cacha fui a una audiencia, fui al juicio oral y se cambió, así que me levante para puro dar la cacha», comentó la abogada.

«Ando con esta hu… todo el día, ya me llega a picar la nariz de tanto que me he sonado por la chucha», muestra un paquete de pañuelitos.

«Sin duda alguna lo que tienes es Covid!!! lástima que andes contagiando a otras personas en tu diario vivir», «Mejor hacer un Pcr y sales de dudas» y «Tia hermosa, la amoxicilina no sirve para el resfrío además le impedirá tomar para año nuevo», fueron algunos comentarios de sus seguidores sobre el descuido de Helhue Sukni.

