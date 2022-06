Helhue Sukni y su pleito con CHV: «El colmo, no me dejaron ni hablar»

Esta semana, Helhue Sukni se ha visto en el ojo del huracán. Todo un hombre llamado Marcelo realizara una fuerte acusación en contra de la llamada «abogada de los narcos». «Un día antes del juicio, llegaron a la casa los familiares de los detenidos. No la amenazaron, pero le ofrecieron dinero, que no declarara en el juicio, todo esto fue la noche antes», aseguró el sujeto a través de las pantallas de Chilevisión.

Es en este contexto que Helhue Sukni recurrió a su derecho a réplica para hablar con el matinal de Chilevisión sobre las acusaciones en su contra.

«Es impresentable que ustedes no pregunten cuando una persona se aparezca en la televisión y me acuse de coimear para terminar un juicio. Es por eso que he estado comunicándome con sus encargados de prensa«, aseguró la abogada.

«La gente puede decir cualquier cosa; que tengo cuerpos enterrados, o 10 kilos de cocaína, o 10 kilos de marihuana. Pero eso se tiene que confirmar, y todo según la ley de prensa. Ahora, realizaré una querella en contra de ustedes», agregó furiosa la Sukni.

Finalmente, el contacto terminó de forma bastante abrupta; con JC Rodríguez afirmando que la abogada tiene todo el derecho a presentar acciones legales. Solo queda esperar para ver cómo se resuelve esta situación.

La defensa de Sukni continúa

Con respecto al abrupto corte que la abogada sufrió a través de las pantallas de CHV, Sukni afirmó a través de su Instagram: «No me dejaron ni hablar. Yo estaba dando mi testimonio y de repente ‘ya, se acaba la conversación’».

Según reportó Radio Corazón, Helhue agregó: «Valor, amigos. No me dejaron contar ni decir nada, lo encuentro el colmo», además de asegurar que tenía «miles de cosas» por decir.

«Fue un show, eso es lo que fue, un show. Pero ya no me importa» cerró la polémica abogada, dando por cerrado el tema por el momento.