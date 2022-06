«Las mentiras siempre salen a la luz»: Gissella Gallardo sorprende con potente reflexión en sus redes

Gissella Gallardo es una de las famosillas más activas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram con más de 310 mil seguidores, suele compartir distintos tipos de registros. Ya sean capturas cotidianas, familiares o alguna fotito de ella misma donde suele sacarse partido, son los diversos momentos que comparte con sus seguidores.

Recientemente, la madre de tres hijos compartió con sus seguidores un video después de asistir al concierto de Karol G y un osado bikinazo del recuerdo, con un mensaje que planteó la duda en los comentarios de la publicación. «Sólo me falta una pieza en este rompecabezas», expresó Gissella Gallardo genero distintos tipos de reacciones.

Ahora, la influencer sorprendió en las redes por manifestarse tras el final del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, donde el ex protagonista de «Piratas del Caribe» fue el más favorecido del juicio; la actriz deberá pagarse 15 millones de dólares a quien fuera su ex pareja.

Apoyó la decisión final que benefició al actor

«Las mentiras y difamaciones siempre salen a la luz y triunfa la verdad», expresó Gissella Gallardo a través de sus historias de Instagram ante lo que sería el fin del caso que fue seguido por todo el mundo.

Pero el momento reflexivo de la ex pareja de Mauricio Pinilla no quedó ahí, ya que un par de historias más adelante compartió una publicación con un mensaje que da para pensar.

«Y de pronto te das cuenta… ya no quieres desperdiciar ni un segundo de tu vida. Que no quieres habitar ningún lugar que te robe tu energía y que no quieres estar con nadie por ‘compromiso'», señala la publicación que compartió Gissella Gallardo en sus historias.

Pero aquello no queda ahí, ya que la foto también cierra el profundo pensamiento diciendo: «Te das cuenta que eres la única responsable de tu destino y que aunque no puedas cambiar el pasado, si puedes tomar sus aprendizajes y reescribir a parte de hoy un nuevo camino».