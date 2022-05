Gissella Gallardo enciende las redes con prendida foto en bikini

Gissella Gallardo es una de las famosillas a nivel nacional más queridas y que más ha dado que hablar en las últimas semanas en nuestro país. Principalmente por la impactante noticia de su separación con Mauricio Pinilla y su complejo momento familiar, que la llevó a cerrar sus redes por un tiempo.

Además, a comienzos de este mes dejó bien clara su postura ante otro posible matrimonio. «Jajaja! Yo creo que no me volvería a casar, 1 pa’ los vivos, 2 pa’ los…», lanzó a través de su Instagram después de abrir la casilla de preguntas de sus historias.

Esta misma aclaración es uno de los puntos que deja bien en claro que se mantiene activa en su red social con más de 310 mil seguidores, aparte de compartir varias postales familiares y otras no tanto. Como la última publicación que subió a su Instagram, donde se atrevió con un osado registro junto con un mensaje bien especial.

¿A qué se refiere con ese mensaje?

«Sólo me falta una pieza en este rompecabezas… 🙌🏻🌟 ‘the green eyed monster is fed by love’ (el monstruo de ojos verdes se alimenta de amor)», expresó Gissella Gallardo con una foto que recuerda al verano en el marco de los últimos días fríos en nuestro país.

La publicación claramente dejó la grande y varios se manifestaron de forma positiva, aplaudiendo el atrevimiento de la empresaria nacional y refiriéndose también al mensaje de su posteo.

«Ya se completará el rompecabezas sólo cuestión de tiempo»; «Regia»; «Muy hermosa»; «Yo también quiero armar mi rompecabezas, Todo a su tiempo»; «Belleza»; «Estas regia!! Te puedes regodear con tanto pretendiente! Por mientras disfruta estar sola! Ya vendrá quien te robe el corazón», fueron algunas de las reacciones divididas (aunque siempre positivas) del misterioso posteo de Gissella Gallardo.