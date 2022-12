«Felipe es único, nadie se va a parecer»: Eduardo Fuentes y su llegada al Buenos Días a Todos

El pasado miércoles conversó con «Ciudadano ADN», el periodista y conductor de televisión Eduardo Fuentes, quien llego en septiembre como nuevo rostro de TVN.

Fuentes, estará a cargo del Festival del Huaso del Olmué 2023, «Buenas Noches a Todos» y próximamente el matinal junto a María Luisa Godoy.

El 2022 fue muy dificil para Eduardo, por la situación en el canal La Red por sueldos impagos. Mientras que al mismo tiempo el matinal «Buenos Días a Todos», sufria de diversos cambios en su equipo.

La incorporación de Eduardo Fuentes a TVN

El actual animador de TVN, comentó que este año no fue bueno para él, pero de repente hubo un giro que le dio sentido a su carrera profesional. «Fueron momentos complejos de La Red, hacíamos un programa que nos gustaba, a la gente le gustaba mucho, hasta el día de hoy la gente dice que paso que paso, yo también quisiera saber, fue mucha tristeza», manifestó.

«Cuando viene lo de TVN, no me salió en ningún horóscopo, era partir de 0 y de pronto super virtuoso. Me tiene con unos proyectos no me lo imaginaba, pero es como explosivo», agregó Eduardo Fuentes.

«Fue descubrimiento tremendo al llegara TVN, eso que se ve desde fuera como canal publico, adentro esta muy en el ADN de los trabajadores esta muy incorporado al concepto de la televisión publica», comentó en radio ADN.

Muy contento Eduardo Fuentes explica que este cambio lo ha hecho sentir vivo y que tiene muchas ganas de esta nueva misión.

La comparación con Felipe Camiroaga

El matinal ha estado marcado por cambios durante los últimos años, rostros han llegad y salido, por lo que se encuentra en constante subidas y bajadas. Eduardo Fuentes llega junto a su compañera a renovar los aires del matinal.

«La marca Buenos días a todos es de las mas reconocidas y queridas para la gente», comenta Eduardo Fuentes.

No es desconocido que el matinal tiene un vacío desde Camiroaga falleció. El periodista se refirió a la figura del histórico animador del Buenos Días a Todos. “Nadie puede hacer una comparación con Felipe, es único en su especie”, manifestó.

“Puede que alguien compare, pero no es mi afán, no pretendo eso. Felipe es único, nadie se va a parecer o va a ser igual del punto de vista comunicacional”, finalizó el animador.