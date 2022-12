«Influyó mucho en mi desarrollo desde niño»: El emotivo homenaje de Martín Cárcamo a su madre

Durante la emisión de un nuevo capítulo del programa “Todo por ti, con Cecilia Bolocco”, que realiza Canal 13, tuvo como invitado al reconocido animador nacional, Martín Cárcamo, quien habló con la ex Miss Universo donde homenajeó a su madre, Drina Papic.

“Yo creo que nunca a mi mamá le he hecho una suerte de homenaje o un reconocimiento como se merece”, precisó el rostro de la TV. Según explicó el animador, su papá trabajó en Santiago varios años, entonces se volvió un niño muy apegado a su mamá. Tan así, que cada vez que ella tenía que salir, a él le daba amigdalitis.

«Aprendí a bordar y a pintar»

Sobre eso, recordó que durante toda su infancia veía a su mamá haciendo clases de manualidades en el living para decenas de señoras. “No tengo recuerdos de ella sin la casa llena de gente. Llegaba del colegio y en vez de ir a hacer las tareas me instalaba con las señoras. Así aprendí a bordar y a pintar. Es una cultura donde el machismo estaba totalmente erradicado, era un matriarcado total” explicó Martín Cárcamo.

“Mi mamá es parte fundamental de todo en mi vida. Ha marcado el camino, me ha puesto los límites, influyó mucho en mi desarrollo desde niño. Tuve una educación muy femenina. De ahí mi gusto por la decoración, en vez de ser de esos niños que tenían revistas de fútbol en la casa, teníamos revistas de decoración en el baño”, añadió sobre la reflexión que realizó cuando habló de su madre.

Ya sentados para conversar, Martín contó a Cecilia que su niñez fue muy bella en Viña del Mar. “Yo vivía en un pasaje, que para un niño es lo mejor. Como la serie de ‘Los 80’, jugaba todo el día en la calle, y fue una infancia muy querida”, dijo, precisando que el deporte formó siempre parte de sus actividades.

La infancia de Martín Cárcamo

Por otro lado, el reconocido animador reveló que toda su infancia lo molestaron por su pelo rubio, comparándolo especialmente con Peter Rock. “Me parezco bastante más a Peter Rock que a mi papá. De hecho, un día nos encontramos con Peter Rock y mi mamá. Y Peter la abraza y le dice ‘Yo sé que alguna noche estuvimos juntos’”, confesó.ó.

Además, según relató Martin, desde niño asistió a talleres de lo que fuera: desde teatro, tenis y piano a pintura, siempre apoyado por su mamá. “Yo era un cabro muy inquieto, desesperantemente inquieto, hasta el día de hoy duermo muy poco, por eso yo creo que mi mamá me metió a tantas actividades para que me cansara”, dijo.

Como es tradición en “Todo por ti”, Martín y Cecilia se dirigieron a la cocina para preparar un bacalao con papas y ajo, plato típico croata. “Yo creo que mi mamá no lo come hace 25 o 30 años”, indicó el animador. Mientras tanto, Cecilia y Martín recordaron jocosamente el momento en que en 2016, jugando en el matinal, el animador fue golpeado por un disco en la ingle en pleno programa, lo que lo dejó tirado en el suelo pidiendo ayuda. “Nunca había sentido un dolor tan grande”, confesó Martín sobre el incidente.

Ya llegada Drina, Cecilia la recibió y, al ver el plato, la mujer confirmó que no ha comido bacalao hace 20 años. “Lo comíamos todas las semanas santas”, dijo la madre de Martín. “Me recuerda al locro”, rió Cecilia.

El emotivo mensaje del animador a su madre

Hablando del nacimiento de Martín, Drina explicó que le costó mucho quedar embarazada y tuvo que pasar por un tratamiento. “A este cabrito le costó harto llegar al mundo. Yo siempre tuve claro que si no tenía guagua iba a adoptar”, confesó, y consultada sobre cómo era Martín de niño, Drina dijo que era “inquieto, tremendo”.

A la hora de cerrar “Todo por ti”, y como rito del programa, Martín le leyó a Drina la carta que escribió para ella.

“Querida mamá, eso eres para mí, para nosotros y para tu adorada familia, un corazón tendido al sol. Eres de una generosidad y una bondad fuera de toda regla y de toda norma, una mujer excepcional de una entrega infinita, sin peros ni condiciones (…) Cada vez que te he necesitado, has estado. Y no hablo de los momentos bonitos, que han sido muchos, sino de los duros, los dolorosos, los que rasguñan el alma. La palabra ‘mamá’ te queda corta, tú eres mucho más que eso para mí. Tú y yo sabemos que hemos vivido momentos muy fuertes, críticos, donde la vida ha estado en jaque, y ahí estás tú, siempre con la palabra, el consejo, la resolución adecuada, sin esperar nada a cambio. Tuve mucha suerte de nacer de ti, de tener tu mirada femenina de artista, esa vocación social (…) Gracias porque sé que nací de lo más profundo de tus deseos y de tus entrañas”, leyó, Martin Cárcamo en el programa de Cecilia Bolocco entre lágrimas, el animador, y selló con un abrazo a su madre.