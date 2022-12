¿Le puso los cuernos?: ex pareja de Millaray Viera habla de supuesta infidelidad

Hace tan solo unas horas se comentó el supuesto nuevo romance de Millaray Viera y Daniel Matamala que habría significado el termino con su ex pareja, Chino Sepúlveda.

El ex rostro de «Sabingo» en CHV, terminó hace poco su relación de dos años con Chino Sepúlveda, DJ chileno. La conductora siempre mostraba lo feliz que era a través de su redes sociales con ex pololito, hasta que de un poco a otro acabo y ya no hay registro de la pareja en su Instagram.

¿Realmente fue un affaire lo de Millaray Viera?

Todos los domingos sale al aire a través de Instagram «Qué te lo Digo», programa realizado por: Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar. Siempre cuentan a sus seguidores sobre escándalos de famosillos, esta vez le tocó a Millaray.

Rojas, partió la conversación anunciando que tenía un chisme sobre la ex «Sabingo». El periodista contó que Millaray Viera celebró su cumpleaños la semana ante pasada y habría invitado Jean Philippe Cretton, pero solo con una condición. «JP no debía ir con Pamela Díaz, una persona non grata en la casa la ex «Sabingo»», comentó Rojas.

Paula Escobar, aseguró que JP Cretton no esta en la mira de Millaray Viera. «Ustedes saben que hay un rumor de pasillos por CHV, del por qué habría terminado con el Chino». «Él la habría pillado en un affaire con alguien de Chilevisión», manifestó.

Daniel Matamala es la persona con la que se habría involucrado Millaray antes de dejar el canal, según las palabras de una maquilladora televisiva, Jacqueline Ureta.

Los protagonistas salieron a desmentir los motivos del quiebre

La noticia capto la mirada de muchos, incluso de la ex pareja de Viera, Chino Sepúlveda. El dj chileno se tomó Twitter para comentar una nota sobre la supuesta infidelidad.

«A mi nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar.» aclaró.

No es todo, Millaray Viera re-twitteo lo que puso su ex pareja y solamente agregó un corazón.

Lo que significa que la pareja no termino por el supuesto affaire de Millaray Viera con Daniel Matamala.

Revisa los tweets acá: