«Empecé a tomar ansiolíticos»: José Miguel Viñuela se sincera sobre su problema de salud

José Miguel Viñuela ha estado en la palestra del espectáculo nacional antes y después de su arribo a TV+, en la conducción de Tal Cual junto a Raquel Argandoña. Aunque recientemente no hizo noticia para algún divertido diálogo en su nueva casa televisiva, sino que como invitado en otro espacio de conversación.

Se trata de su aparición en «Buenas Noches a Todos» de TVN, donde se refirió a un tema importante que complica su estado de salud: un preocupante trastorno que informó en vivo en el programa conducido por Eduardo Fuentes.

¿Cuál es el trastorno que padece José Miguel Viñuela?

El ex Mucho Gusto, según reportó Concierto, inició relatando cómo fue que se dio cuenta de su problema. «Me pasó un día haciendo una mención para un programa en que tenía que leer la pantalla, y con toda la frase en la pantalla, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco», confesó en el espacio de conversación.

Con relación a aquella situación, José Miguel Viñuela también dijo: «me vino una angustia tan grande que se me secó la boca, se me aceleró el corazón. Y pensé: ‘debo tener algo en la cabeza'», agregó el comunicador.

Después de todo lo ocurrido, el animador de Tal Cual se preocupó por su salud y fue por ayuda médica: «me dijo que no tenía nada en la cabeza. Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: ‘Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, por esto y por esto», explicó.

«Empecé a tomar ansiolíticos, y después de un año los dejé por mi propia cuenta. No quería depender de fármacos ni nada. Después me di cuenta de que los necesitaba y empecé a tomarlos de nuevo», continuó señalando.

Pero José Miguel Viñuela volvió a tratar de dejar los medicamentos, sin embargo, no fue tan fácil. «Duré como tres años y volví a tratar de dejarlos. Al final un día fui al doctor y me dijo: ‘Hay personas que pueden y otras que no. A lo mejor, lo tuyo es mucho más orgánico y probablemente los tengas que tomar de por vida'», el ex Mucho Gusto, asegurando que sigue tomándose los ansiolíticos cada noche.