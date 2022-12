«Necesito empezar a hablarle»: Vale Roth reveló opciones para el nombre de su hija

A principios de diciembre Vale Roth anunció a través de una tierna postal con la ecografía que esta esperando un bebe junto a su pareja, Miguel de la Fuente.

«La familia de los gatos se agranda! Más feliz imposible ! Esperamos que cumpliera los 3 meses para contarlo. Dr Miguel de la Fuente, te amo», agregó junto a la foto.

La publicación cuenta con casi 100 mil me gustas y esta llena de emotivos comentarios para la parejita y su próximo retoño. «Mi chinita hermosa», «Que linda noticia vale! Te mando un abrazo apretado», «Felicidades hermosa», comentaron algunos de sus seguidores.

Hace unos días la ex «Calle 7» protagonizó la revelación del sexo del bebe que espera junto a su pareja en una emocionante reunión con familias y amigos.

En el video de su Instagram logramos ver una dinámica que llevaba Vale Roth y su pololo, donde se votó por lo que creían que iba a ser. «Estamos a minutos de saber si es hombre o mujer, lejos ganó hombre con 8 votos», se le escucha en el video.

Con una cuenta regresiva y muchos nervios, salió humo rosado. ¡Es una niña!



Vale Roth entre dos nombres para su retoña

En una dinámica con sus seguidores la ex «Calle 7» comentó a través de una caja de preguntas por Instagram que ya tiene pensando el nombre para su hija.

Un seguidor le preguntó por qué Vale Roth le pondrá solo un nombre a su retoña y no dos como es de costumbre en Chile. «Encuentro que es inservible, la verdad, el segundo nombre… A mí no me dicen ‘Valentina Alejandra’, nunca uso mi segundo nombre, solo por eso», explicó.

No obstante, agregó a lo anterior que de todas formas su hija tendrá un segundo nombre, esto por las preferencias de su pareja que ella accedió por muto acuerdo.

Vale Roth se encuentra entre dos nombres. «Me dijeron mucho Amanda Antonia, pero me gusta Antonia primero». comentó la ex «Calle 7».

Hace menos de una hora agregó una historia con una encuesta, donde daba a sus seguidores dos opciones: Antonia de la Fuente Roth o Amanda de la Fuente Roth. «Necesito empezar a hablarle», cuenta ante la decisión de escoger un nombre.

Revisa acá la historia: