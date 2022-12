«Quedé como pimentón»: La particular experiencia de Fabricio Vasconcelos con el viagra

En una nueva edición de “Juego textual”, el ex integrante de Porto Seguro, Fabricio Vasconcelos habló de diferentes temas de su vida personal e íntima en el espacio televisivo de Canal 13.

En esta sección de “Juego textual”, el ex integrante de Porto Seguro fue consultado por Pepi acerca de si tomó viagra alguna vez. “Tuve una muy mala experiencia con el viagra y mi señora, le saqué uno a un amigo. Yo creo que no era una dosis buena, debe haber sido de 500 mg, me hizo terrible, me congestioné y se me pusieron las orejas rojas, quedé como pimentón. Sí lo probaría de nuevo para una noche de pasión, pero algo que realmente me funcionara”, confesó.

Le preguntaron luego por el lugar más extraño donde ha hecho el amor, y Fabricio Vasconcelos contó que una vez se compró una moto a escondidas de su esposa, quien odia las motos. “Era una Triumph 1300, una chopper exquisita”, dijo, y la escondió en el fondo de la casa. Tarde o temprano Mariela se enteró, por boca de su hija, y tuvieron una fuerte pelea por el tema. “Pasó un par de días, le fui a mostrar la moto, alejados en el quincho, y para ponernos en la buena hicimos el amor en la moto”, reveló el bailarín en «Juego Textual».

El brasileño contestó que una de sus armas es su manera de moverse y que le encanta una mujer que sepa bailar bien, que se exprese con su cuerpo.

La formalización a Fabricio Vasconcelos por ventas de terrenos irregulares

Por otro lado, cuando se le consultó sobre su peor día, Fabricio Vasconcelos se referirá a la ocasión en que resultó formalizado por la venta de terrenos irregulares. Según lo que contó, todo partió cuando un amigo lo llamó para invertir en un terreno, el que luego subdividieron y vendieron.

“Me quedó la cag… porque no se podía subdividir. Yo nunca me había metido en temas de terrenos. Me demandaron y todo el show (…) Fue un total de 370 millones de indemnizaciones que pagué. Hoy en día no hay ningún proceso, se deshizo el negocio”, aclaró el ex bailarín de Porto Seguro.

Para el bailarín, el incidente afectó su reputación. “Hicieron un festín completo, muy mal manejado por mí también. Claramente me manchó, fue un antes y un después de eso, porque quedé con una imagen muy negativa. Perdí plata, pero gané un infierno en mi vida. Fueron cuatro años duros para mí, para Mariela y todos mis seres queridos, que la gente ponga en duda todo lo que he construido durante 20 años, mi casa, mis negocios, mis gimnasios, oficinas”, fue lo que dijo el bailarín de axe.

“El baile me encanta y me fascina, pero yo soy una persona que se mueve en otro mundo, inmobiliario, construcción. Mi fuente de renta es de propiedades y negocios. Me va bien, soy un w… bueno para hacer negocios”, dijo Fabricio Vasconcelos, ex integrante de Porto Seguro en el espacio televisivo de Canal 13.