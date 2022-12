Yuhui Lee y su comentario sobre las mujeres chilenas: «Son más cariñosas»

Durante el pasado viernes chico se emitió un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, donde el trío de anfitriones recibió a otro gran trío de la pantalla chica nacional: el italiano Gabriele Benni, el brasileño Bruno Zaretti y el chino Yuhui Lee.

El programa se desarrolló entre medio de muchas risas, bromas y contagiosa música junto al trío de invitados, cuya característica en común es que por diversas razones se quedaron a vivir en Chile, con trabajo y formando familia.

En ese contexto, todos los invitados se refirieron a varios aspectos de sus vivencias en Chile. Igualmente, fue Yuhui Lee quien se tiró a la piscina y habló de su vida amorosa. Para ser más precisos de su novia que es chilena.

Las palabras de Yuhui Lee sobre nuestro país y las mujeres chilenas

La noche avanzó hasta llegar a la sección «Seamos Claro» donde la pregunta fue qué es lo mejor y lo peor de Chile. Para Bruno, quien llegó al país en 2001, lo mejor es el recibimiento de la gente con los extranjeros y la diversidad de paisajes. Lo peor: «Ahora no tanto, pero cuando llegué eran muy cerrados, por ejemplo, saludaba a un chileno en el ascensor y no siempre te saluda. Es un tema cultural», señaló.

Para Yuhui la respuesta fue fácil. Lo mejor es la gente muy cariñosa, y lo malo es la gente “mala onda”.

«En mi país no son tan cariñosos, por una cosa de respeto, en China uno no ve que la gente se saluda de besos como acá”, dijo. En relación con la gente mala onda, encuentra que «el chileno es muy garabatero y agresivo», explicó el ganador de la última temporada de El Discípulo del Chef.

Luego, el joven oriundo de China comentó sus tiernos piropos y contó que su novia es chilena.

«Son más cariñosas, y además las chilenas no piden nada», opinó. «Por ejemplo, en Shanghái te preguntan si tienes casa, buen trabajo. No piden grandes cosas, pero muy pocas (mujeres) están contigo si no tienes nada», indicó. De la misma manera, Yuhui Lee también agregó que cuando se habla de matrimonio, es el novio quien debe entregar dinero a la familia de la futura esposa.