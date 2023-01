¡A lo Bob Marley!: La particular torta de Marcianeke para su cumpleaños 21

Ayer el artista del género urbano, Marcianeke, celebró su cumpleaños número 21 y repletó la redes con postales de su cumpleañitos.

Inmediatamente se llenó de comentarios felicitándolo, pero también cuestionándolo por lo que contenía la torta.

La peculiar torta de Marcianeke

Su nombre real es Matías Muñoz y está de cumpleaños el 11 de enero. El cantante compartió ayer un videíto con su torta que dio para hablar, debido a su forma.

Era nada más ni nada menos que una torta con diseños de la marca de lujo «Gucci» y plantas de hoja de marihuana. ¡Eso no es todo! ya que también contaba con una pipa real, donde se veía al cantante fumar un «pitito».

Famositas no dudaron en felicitarlo, la primera claramente fue Ignacia Michelson, con quién se rumoreaba que tenían una relación. «Pórtate como se debe, pésimo«, fue el mensaje de la modelo para Marcianeke.

La lucha contra el Tussi, una droga dura

Si bien la mayoría eran comentarios para felicitarlo, también hubo personas que lo críticaron por la tortita por los recientes dichos sobre su lucha contra las drogas.

No queremos defenderlo, pero está comprobada la terrible repercusión de la «droga rosa» en las personas y actualmente es extremadamente popular entre los jóvenes.

Marcianeke actualmente se está recuperando del consumo de Tussi y por eso, sus declaraciones en el programa «Urbanos» de TVN.

Las drogas para Marcianeke llegaron como refugio en un momento de depresión. «Creía que estaba bien, pero no era la forma, varios me aconsejaron y yo no los pescaba. De repente en esas hu… uno no pesca a nadie», agregó.

«Es como enamorarse, porque la mina te hace sufrir y tú no te das cuenta de que te hizo mal, aunque te digan. Tienes que tocar fondo para recién darte cuenta», expreso Marcianeke.

El cantante contó que cambió el chip, su mentalidad está en otra y no quiere relacionarse más con las adicciones.

«Estamos volviendo a hacer temas de superación, hubo un tiempo que cantábamos de drogas, de recaídas emocionales, ahora estamos en eso de nuevo, así como cuando pegué. Ahora que estoy bien, estamos haciendo las cosas bien», finalizó.