«Tení que tocar fondo»: Marcianeke se sincera sobre su rehabilitación contra las drogas

Marcianeke, el cantante de música urbana generó controversias por la evidente adicción a las drogas, lo cual fue muy comentando en los medios y a través de sus redes sociales.

No obstante, hace algunos meses, se ha visto cómo ha intentando de a poco ir mejorando sus hábitos, para llevar una mejor vida en todos los aspectos.

Recientemente participó en Urbanos, programa de TVN conducido por María Luisa Godoy. Marcianeke reflexionó cómo va su rehabilitación en la lucha contra las drogas.

La sincera confesión de Marcianeke

En la segunda parte de la historia que fue transmitida ayer, el cantante contó por qué decidió alejarse de ese mundo y volver con todo a su carrera musical.

Al artista se le ve haciendo ejercicio, mientras conversa hacia la cámara. Marcianeke también ha compartido a través de su Instagram cómo práctica deporte.

«Lo hago para que lo dejen de criticar a uno, para que vean más y se vayan dando cuenta con hechos. Yo siempre lo he hecho así, nunca he sido de la boca para afuera, siempre digo las cosas solo una vez, y si ya no me creen con palabras, siempre he querido demostrar con hechos», se refirió al ejercicio que realizaba.

Las drogas para Marcianeke llegaron como refugio en un momento de depresión. «Creía que estaba bien, pero no era la forma, varios me aconsejaron y yo no los pescaba. De repente en esas hu… uno no pesca a nadie», agregó.

«Es como enamorarse, porque la mina te hace sufrir y tú no te das cuenta de que te hizo mal, aunque te digan. Tienes que tocar fondo para recién darte cuenta», expreso Marcianeke.

El cantante contó que cambió el chip, su mentalidad está en otra y no quiere relacionarse más con las adicciones.

«Estamos volviendo a hacer temas de superación, hubo un tiempo que cantábamos de drogas, de recaídas emocionales, ahora estamos en eso de nuevo, así como cuando pegué. Ahora que estoy bien, estamos haciendo las cosas bien», finalizó.

