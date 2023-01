«No te podís morir ahora»: el potente recuerdo de Sergio Freire sobre el cáncer de Pedro Ruminot

Tal como cada jueves después de T13 Central, se emitirá un nuevo episodio de Socios de la Parrilla que contará con la presencia de un gran amigo de uno de los anfitriones. Se trata de Sergio Freire, quien se sumará al panel conformada por su colega en el humor, Pedro Ruminot, además de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

En el espacio de Canal 13, ambos comediante recordarán su época de colegios cuando se conocieron en Segundo Medio y se encantaron con las risas al nivel de proyectarse y llegar a la pantalla chica. En primer lugar a Vía X y más tarde a Chilevisión con El Club de la Comedia.

Aunque previo al inicio del programa de comedia que tuvo un gran éxito, Pedro Ruminot recibió una compleja noticia que marcó la vida de los dos colegas: su diagnóstico de cáncer.

Un viaje al pasado con Sergio Freire y Pedro Ruminot

«Llega del hospital, le pregunto cómo le fue y dice ‘tengo un tumor, tengo cáncer’. Todos decíamos que no puede ser esto, no lo podíamos creer. Yo te decía ‘no te podís morir ahora, con todo lo que hemos luchado'», comenzará recordando Sergio Freire en Socios de la Parrilla.

«Me dijeron que me quedaban 15 días de vida y pasé dos días llorando», señalará Pedro Ruminot por su parte, confesando que sintió mucho miedo sobre lo que iba a pasar. Aunque por otro lado, las buenas vibras de su amigo en la comedia y en la vida lo ayudaron a enfrentar la situación.

«Yo sentía que no podíamos achacarnos porque con eso alimentábamos el tumor», indicará Sergio Freire.

Para darle ánimo, de hecho, Freire instó a Ruminot a protagonizar el sketch de «El hombre ardiente» de El club de la comedia, originalmente escrito para que lo interpretara Sergio.

«Me dice ‘vístete y hazlo’, yo estaba sin pelo y sin cejas. Insistió mucho en que yo siguiera trabajando, y eso me ayudó mucho. Era como que yo estaba en una silla de ruedas y necesitaba que me llevaran, no tenía la fuerza para empujarme solo. Sergio me llevaba, era un apoyo muy grande. No creo que lo hubiera podido hacer solo. Yo grababa monólogos, vomitaba, quimio, grababa, vomitaba», revelará Pedro, admitiendo que Sergio Freire ha sido un milagro en su vida.

«Sergio es una de las personas más importantes de mi vida. Si no me hubiera encontrado con él, no estaría haciendo esto. Necesitaba mi dupla y la vida me la entregó», dirá el comediante y anfitrión del programa.