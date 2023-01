Se pegó el show: Miguel Acuña explicó su polémico despacho con Polo Ramírez

El pasado 11 de enero, Polo Ramírez y Miguel Acuña llamaron la atención en las redes sociales, tras protagonizar un particular hecho durante uno de sus despachos.

Este fue compartido a través de distintos espacios de Internet, luego de que el reportero se mandara una particular escena en vivo.

El show de Miguel Acuña

Como se mencionó anteriormente, el hecho ocurrió durante la pasada jornada del 11 de enero, en donde, tal y como se dio a conocer en la misma fecha por parte de RadioActiva, Miguel Acuña concluyó su despacho de una extraña manera.

Posterior a haber realizado su trabajo, el periodista se mostró muy enfurecido, algo que se evidenció en pantalla.

«Ya don Polo, terminamos nuestro resumen policial, sé que ya es tarde, son casi las 8 de la mañana, así que termino este despacho. Sabe qué, lo termino ahora mismo, que tengan una buena jornada y voy a apagar el micrófono», dijo Acuña en un principio.

Esto dejó sorprendido a Polo Ramírez, quien respondió casi de manera automática. «Ah ya, o sea imposible hacerle algún comentario, una preguntita de cómo siente el día…16,7 grados… nada de eso le interesa a usted… no hay problema», dijo el panelista.

“Voy a apagar el micrófono…”: Miguel Acuña "se enojó" y descolocó a Polo Ramírez https://t.co/UkseaB9urK pic.twitter.com/PRX8Pr9Pad — FaralaTV (@FaralaTv) January 11, 2023

La aclaración del periodista

Ante todo lo ocurrido, en el despacho de este 12 de enero, Miguel Acuña explicó lo que realmente ocurrió.

Según consignó La Cuarta, todo habría sido una simple broma por parte del periodista.

«Estamos ya con Miguel Acuña, quien está listo, no sólo él, sino que también su micrófono, absolutamente listo y dispuesto, don Miguel, muy buenos días», fueron las palabras con las cuales Ramírez presentó a Miguel Acuña.

Ante esto, Acuña comenzó a realizar una nueva broma, en la cual fingió estar hablando con el micrófono apagado.

«No le puedo creer, no, ya. No. Cerremos por fuera ya», expresó Ramírez.

Aunque finalmente, vendría la explicación final por parte de Miguel Acuña. «Estoy tonteando, estoy tonteando. Estamos haciendo mímica…», dijo en un principio.

«Todo comenzó ayer con el micrófono, cuando se me quedó apagado el micrófono y yo dije que estaba ahorrando pilas. No ahorramos más pilas porque todo después se confundió, lo tomaron mal. Todo era parte de una joda, una joda de Tinelli», explicó Acuña.

Ante esto, Ramírez concluyó expresando que «nos malintepretaron».