«¿Por qué te intimido?»: Betsy Camino se cohíbe con mirada de Mauricio lsrael

No es novedad que algún chismecito salga del nuevo estelar de TV+, Sígueme y te Sigo. Esta vez fue el turno de un picante momento entre el panelista, Mauricio Israel y la modelo, Betsy Camino.

En el contexto de una conversación de la nueva etapa en la vida de Vale Roth, quien se casará y tendrá su primera hija, sucedió el momento entre los panelistas.

El momento de Mauricio Israel

En esa línea Betsy comenzó a conversar sobre su estado amoroso. «Yo dije que voy a ser una soltera de la vida. Yo le digo a mi hermana: ‘tú ya me diste un hijo, un sobrino, y yo voy a ser la tía rica, millonaria, soltera», inició.

«¿Y usted Betsy, no quiere hacer la familia propia?«, preguntó Francisco Kaminski.

«Por ahora no. Necesito ser millonaria. Después que llegue el que tenga que llegar. No estoy apurada», manifestó Betsy Camino.

«Betsy, una de las pocas cosas libres que hay es el amor, y eso no se puede controlar. Y como dice Kami, cuando llega, llega (…) nunca te puedes cerrar, cuando llega, llega», le comentó Mauricio Israel.

«Yo no estoy cerrada, pero no me mires así que tú me pones nerviosa. Tienes un pasado peligroso, no. Me dijeron, ten cuidado, ojo (…) el que es peligroso, tienta, el diablo tienta, y es peligroso igual (…) tú me intimidas», contestó la modelo.

«¿Y qué es lo que te puede dar miedo conmigo, Betsy? Aclaremos (…) ¿Por qué te intimido?», arremetió Mauricio Israel.

«A mí me gustan los mayores, esos que son seniors. A mí me gusta la experiencia, y bueno, yo he estado con gente que tiene la edad de mi papá», sin pudor le contestó la modelo.

«Pero yo nunca he estado con gente que tiene la edad de mi hija», le contesto Mauricio Israel en tono coqueto.

«De momento, uno tiene que gozar con el que no es el indicado hasta que llegue el indicado. Que quieres que te diga. Me gusta que me mires así a los ojitos, papito. Yo siempre soy muy sincera», remató Betsy Camino.

Revisa el capítulo aquí: