¡Ojito!: esta es la acción de la mamá de Piqué que demostró su apoyo a Shakira

La Bizarrap Music Session #53 de Shakira sigue dando que hablar a nivel mundial después de superar la cifra de 30 millones de visualizaciones en YouTube y meterse fuerte en las tendencias de Twitter.

Todo debido a las icónicas frases de la canción que fue vista y escuchada en todo el global. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena» y «yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio», son los dichos que pegaron más fuerte en las redes.

Cerca de dos millones de tweets obtuvo la mención «Shakira». Esto frente a las 55,9 mil de «Rolex», 101 mil de «Casio», 150 mil de «Twingo» y más de 240 mil menciones para «Clara».

Pero la cosa no quedó ahí, ya que además de la reacción por parte de Clara Chía en sus historias de Instagram, también hubo material que destacar con relación a la mamá de Gerard Piqué.

La reacción de la progenitora en Twitter

Las redes no solamente estallaron con los dardos de la cantante colombiana, sino que un curioso detalle de Monserrat Bernabeu, madre del exfutbolista español.

Resulta que la ex suegra de Shakira le dio like a ni más ni menos que al anuncio de la Bizarrap Music Session #53 publicada por el productor trasandino. Pero esto no quedó ahí, ya que la misma progenitora de Gerard Piqué le regaló un corazón a una publicación de una internauta, que hizo referencia a la infidelidad del hombre.

«Perdona, pero la imagen se la destruyó el mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó el por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mar que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actúo», dice el mensaje al que posteriormente la misma Monserrat Bernabeu le quitó el me gusta.