¡Soltó la firme!: Betsy Camino aclara su presunta relación con Esteban Paredes

En farandulandia son expertos de hablar posibles vínculos y Betsy Camino no ha estado ajena a ello. En ese contexto, uno de los rumores más fuertes ha sido su relación con Esteban Paredes, la que se ha encargado de aclarar en más de una ocasión.

Sin embargo, ahora la chiquilla tuvo la oportunidad de contar la verdad mediante la pantalla chica. Fue en un nuevo episodio de «Sígueme y te Sigo» de TV+ donde la cubana fue consultada por el tema y no dudó en contestar.

La tajante respuesta de Betsy Camino sobre su amorío con el goleador

«¿Pasó algo con Esteban Paredes?», fue la pregunta que que lanzó Mauricio Israel, mientras el panel comentaba otro supuesto romance de farandulandia, que involucra a Gala Caldirola y a Mauricio Pinilla.

Por su parte, Betsy Camino sepultó de una las especulaciones señalando: «Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco», dijo de entrada la bailarina.

Asimismo, la ex Aquí se Baila también recordó la ocasión en que la vincularon con un ex goleador de la Universidad de Chile.

«Eso es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor», recapituló la cubana.

En cuanto a su opinión sobre el goleador histórico de Colo Colo y el fútbol chileno, Betsy Camino señaló: «Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo», cerró según consignó La Cuarta.

Es importante hacer énfasis en que Esteban Paredes y Mauricio Pinilla no han sido los únicos futbolistas que han vinculado con la bailarina. Sergio Rojas en compañía de Hugo Valencia también apuntaron a un supuesto acercamiento de Gary Medel a la cubana, después de «recibir el dato» de Arturo Vidal.