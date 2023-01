¡Se fueron con la mamá!: Marité Matus está de vacaciones con sus hijos y Camilo Huerta

María Teresa Matus, más conocida como Marité, estuvo casada por 10 años con Arturo Vidal, con quién tuvo tres hijos. No obstante, todo acabó en el 2019 tras las infidelidades de el seleccionado nacional.

La influencer volvió a confiar en el amor y con nada más ni nada menos que con el ex chico «Yingo», Camilo Huerta. La parejita para celebrar el amor y las vacaciones se fueron juntos a un destino paradísiaco en compañía junto a los hijos de ella.

El espectacular viaje

A través del Instagram de ambos han ido publicando los divertidos momentos de la pareja. Incluso, se ve a Camilo Huerta compartiendo de lo lindo con los hijos de Marité Matus.

En uno de los registros podemos observar como el ex chico «Yingo» juega con los hijos de Marité Matus y el ex seleccionado nacional.

Todo esto mientras por su parte, Arturo Vidal, se le vio al mismo tiempo en unas vacaciones con su actual pareja, Sonia Izasa, y su familia.

A continuación puedes revisar parte de las postales que nos ha dejado la parejita:

Camilo Huerta se sinceró sobre la nueva relación

A principios de año iniciaron su relación, la cual se nota cada vez más firme, sobre todo, porque se complementan mutuamente.

El ex «Yingo» contó en diversos programas como «La Divina Comida» y «Podemos Hablar» de CHV, lo feliz que esta con Marité. «Yo creo que su sencillez, es una mujer muy… quizás lo que la gente cree, que puede tener todo, que es una mujer de mundo, que ha vivido toda su vida en Europa, es una mujer muy sencilla», detalló sobre Marité Matus.

Además explicó cómo es la relación que tiene con los hijos de la influencer y Arturo Vidal:

«Nos llevamos bien, yo siempre fui profesor de educación física, siempre me he llevado con los niños y no tengo problema. Es más, me gusta jugar, interactúo con ellos, así que la pasamos muy bien».