«Bombonazo»: Antonella Ríos deja la grande con nuevas fotitos

Con la salida del 2022, varios se dedicaron a compartir sentidos mensajes de lo que significó para ellos el año y lo que esperan del próximo. Así ocurrió con Antonella Ríos, quien recurrió a su cuenta de Instagram para subir una especial reflexión.

Acompañando unas coquetas postales en las que se luce posado con una falda negra y un crop top a juego que deja a la vista su vientre. La actriz escribió unas palabras agradeciendo lo que vivió el año pasado y esperando lo mejor para el 2023.

«Comienzo un ciclo cargada de experiencias que nunca pensé que tendría… Agradecida de dentro de mis temores y miedos de dar un paso hacia adelante», parte el mensaje de Antonella Ríos.

Siguiendo por esta línea agregó: «Agradezco a los que me quieren y a los que desafían a los que me entienden y los que no porque todo es motivación. Ser poderosa no es cumplir un rol estándar y rígido, serlo es vencer límites aunque sean insignificantes para los demás… Me siento feliz. Feliz comienzo de año a todos».

Solo piropos para Antonella Ríos

Obviamente que al poco tiempo de subir la publicación, Antonella Ríos ya tenía más de 15 mil me gusta y cientos de mensajes de sus cerca de 1.2 millones de seguidores, los que no dudaron en asegurarle que está cada vez más guapa y aplaudirla por sus palabras.

«Mijaaa»; «Que senda mujer»; «Pero ke hermosa y me gusta tu fuerza para afrontar la vida»; «Lo mas lindo de mi insta»; «Que eres sensual»; «Que bella. Te ves regia»; «La mas bella de chile»; «Bombonazo»; «Estás preciosa»; «Que linda teves con tu peto negro» y «Feliz año bombona» es parte de lo que le escribieron.

Pero esto no es todo, sino que la intérprete nacional también compartió otra fotito desde la playa, luciendo este mismo look, aunque con un mensaje mucho más corto. «Feliz año nuevo 2023 arriba del escenario siempre», escribió junto al registro.