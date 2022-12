«Eres una diosa»: Antonella Ríos se llena de piropos con postal en bikini

Antonella Ríos sigue dejando la patá en las redes sociales, tras compartir infinitas destapadas fotitos en su cuenta de Instagram, y recientemente no fue distinto. La ex panelista de televisión volvió a encender las redes con una simple y coqueta postal en bikini subida en su red social.

En este reciente registro la actriz no desaprovechó la oportunidad tras promocionar su perfil de contenido más subido de tono, dejando el detalle en la ubicación de la foto.

La postal de Antonella Ríos que provocó los suspiros de sus fanáticos

«La celeste 💦», fue lo único que escribió en el registro, que lució un coqueto traje de baño de dos piezas floreado que posee tonalidades rosa y celestes.

La publicación, tal como ocurre siempre en el perfil de Antonella Ríos, tuvo muchas reacciones. Entre ellas, destacan los más de 23 mil corazones que le llegaron a la ex panelista de tevé y los cerca de 300 comentarios, donde le llovieron piropos.

«Pasan y pasan los años y te haces MÁS Y MÁS REGIAAAAA🔥🔥🔥»; «Hermosa corazon»; «Linda ,eres una diosa»; «quien fuese cerrajero 😘😘😘», fueron solo algunas de las reacciones en la cuenta de la actriz.

La reciente confesión de la actriz en la tevé

El tema de la creación de fotos eróticas se tomó uno de los recientes capítulos de Socios de la Parrilla. Antonella Ríos fue quien se confesó y señaló como fue su acercamiento a la plataforma de Unlok.

«Estábamos encerrados en la casa, yo estaba a punto de vender mi departamento y me dije ‘hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata», aseguró Antonella Ríos.

Sin embargo, pese a estar contenta con lo que realiza en internet, la chiquilla reflexionó que cree que este emprendimiento le ha cerrado oportunidades laborales.

«Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de qué puertas, yo considero, me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias, yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar», opinó Antonella Ríos por el aspecto negativo de las postales eróticas que comparte.