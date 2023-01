¡Aún hay tiempo! Bad Bunny cambia la letra de Yonaguni en año nuevo

No cabe duda que para celebrar este Año Nuevo muchos perrearon con ‘Yonaguni’ de Bad Bunny, no solo por lo popular de la canción, sino que como dice su letra hay que «empezar el 2023 bien cabrón» y quién no querría llegar así.

Pero al parecer muchos no estaban en las mejores condiciones para comenzar un nuevo año de esta forma y a través de redes sociales son muchos los que le pidieron al Conejo Malo que les diera un poco más de plazo para poder cumplir sus metas y todo lo que necesitas.

Y para la felicidad de todos los que estaban con una campaña para cambiar la letra de ‘Yonaguni’, Bad Bunny estaba escuchando y a través de su cuenta de TikTok, les dio la felicidad con un pequeño cambio, para que así tengan el tiempo suficiente.

Bad Bunny y el cambio a Yonaguni

Resulta que el 1 de enero, el puertorriqueño subió un corto video a la red social, donde se le puede ver bastante cansado después de las celebraciones de año nuevo y solamente diciendo: «¿Cómo era? Y empezar el 2026 bien cabrón, contigo y un blunt».

Junto con esto, Bad Bunny escribió: «Ahí tienen, les di tres años más. Feliz 2023». Recibiendo en menos de un día más de 5 millones de corazones y cerca de 78 mil comentarios de sus seguidores que estaban más que felices de tener un poco más de tiempo.

Algunos de los comentarios que recibió el artista eran agradeciendo por el tiempo e incluso pidiendo la nueva versión del éxito. “Nunca nadie se había preocupado tanto por mí”, “que bendición, porque yo no alcanzaba este año”, “muy amable de tu parte Benito”, “te juro que el 2026 lo logro”.

“Exijamos el remix en Spotify jajaja”, “gracias Benito, el 2026 te diré que lo alargues para el 2030 jajaja”, “gracias por darme tres años más, ahora sí que no te fallaré”, dijeron varios de ellos.