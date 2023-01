Cayeron lágrimas: El emotivo adiós que recibió Millaray Viera por parte de CHV

El pasado domingo 22 de enero, Millaray Viera vivió uno de los momentos más tristes de su carrera televisiva, su adiós definitivo del canal Chilevisión.

Este, tuvo lugar en el conocido programa «Yo Soy» y fue guiado por el popular Jean Philippe Cretton.

La emoción de Millaray Viera

Si bien, la noticia se sabía desde hace muchos meses, aún quedaban episodios por emitir de «Yo Soy», en los cuales se contara con la presencia de la querida Millaray Viera.

Finalmente, este llegó el pasado domingo, mismo que quedó marcado por la emotiva despedida mencionada anteriormente.

Posterior a una tanda de comerciales, el equipo completo se tomó un tiempo para felicitar y agradecer a la ya mencionada Millaray Viera. A esto, se sumó un emocionante video, en el cual se mostraban algunos momentos de la conductora del programa y se dejaba ver todo el cariño hacia ella.

Como se mencionó en un principio, el hecho cayó junto a la dirección de Jean Philippe Cretton, quien dio un respectivo discurso previo al mencionado video. «Emprende un nuevo desafío, un nuevo rubro, un nuevo ciclo en su vida, y por lo mismo para nosotros es sumamente importante para poder despedirte como te mereces. Estás animando mejor que nunca este programa y estoy seguro que va a ser lo mismo con los que vengan», fueron sus palabras.

Más adelante, vendrían las lindas palabras del jurado del programa, partiendo por Fran García-Huidobro. «Siempre te he dicho que eres muy talentosa, que nadie te diga lo contrario. Fue corto, pero para mí va a ser siempre un orgullo y un honor haber compartido pantalla contigo. Creo que quien se lleve a Millaray, se lleva a la mejor«.

A continuación, llegarían las palabras de Antonio Vodanovic, mismo que hizo un énfasis en la calidad de la animadora. «Nos dejas en tu mejor momento, ojalá que el nuestro sea bueno sin ti. No es un adiós, porque la vida tiene muchas vueltas, sino un hasta pronto».

Ante esto, Viera aprovechó para dar su respectivo adiós. «Son cuatro años muy intensos, trabajando en dos programas distintos, y eso hacía que estuviera en el canal de lunes a lunes. Hicimos familia, y estoy segura de que esos lazos van a perdurar por siempre».

Pero esto no fue todo, ya que, más adelante, se vendría su potente agradecimiento. «Este programa y mis compañeros me han dado tanto. Quiero detenerme para agradecerles a cada uno de ustedes. Creo que no son conscientes de lo que han cambiado mi vida, de lo mucho que significan para mí, y me he prometido no olvidar nunca cómo llegué a este lugar», dijo en un pricipio.

Posteriormente, habló más sobre dicho punto. «Era un pollito, me temblaban las piernas, y hoy me voy sintiéndome en mi salsa, que soy feliz haciendo esto, que trabajo con mis amigos, y gracias a ellos y a su generosidad, me siento preparada para lo que viene, y eso es gracias a Chilevisión, solo tengo palabras de agradecimiento para este canal. Le debo todo», dijo, según consignó La Cuarta.

Para concluir, Millaray Viera pidió a sus compañeros que traten a Emilia Daiber, quien será la encargada de ocupar su lugar, de la misma forma en la cual la trataron a ella, «con el mismo amor, con el mismo cariño».

Revisa el momento aquí.