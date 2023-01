«Como Tú Ninguna (Remix)»: Locutor de RadioActiva será parte del vídeo de Cris MJ y Pablo Chill-E

Hoy a las 19 horas se lanzará el video oficial para el remix de «Como Tu Ninguna». Entre el junte de Cris MJ con nada más ni nada menos que con nuestro querido, Pablo Chill-E.

Ojo y viene con sorpresa, porque en RadioActiva estuvimos presente el día de las grabaciones en una reconocida plaza de la comuna de Puente Alto y a demás tendremos un cameo en el registro de un querido personaje de nuestra emisora.

El invitado especial de la Radio

Nuestro querido locutor, Dj Black, será parte del gran estreno del remix de la canción, contará con un cameo y presentará la canción desde el estudio de RadioActiva.

«Nos preguntaron si podría ser parte del video y además, grabar un poco en nuestra emisora. El Cris MJ quiso, a él se le ocurrió que quería con esta radio y conmigo. Le preguntaron al Chill-E también y dijo altiro que sí»,

«El Cris dio el visto bueno, para que venir a la radio y otro que hiciera yo, que presentará el tema», continuó nuestro querido DJ Black.

El locutor confesó que nunca se esperó que lo invitaran y que fue una sorpresa, tiene buena onda con los cantantes, pero no pensaba que podría ser parte de algún registro.

En cuanto a la realización del video nos contó que la verdadera estrella fueron los cabros. «Fuimos caminando para la plaza y era sorpresa la grabación del video, la gente no cachaba y llegaron, quedó la patá», detalló.

«Yo los apoyo, estoy ahí, ellos son las figuras y poniendo la música en el género. Todo lo que tiene ver con la música son ellos», finalizó.

Como Tu Ninguna Remix

La versión original pertenece a Cris MJ y fue estrenada en el 2021. No obstante, a finales de noviembre el cantante, lanzó su primer álbum «Welcome to my World», donde la colaboración no pasó desapercibida.

El remix del sencillo con Pablito Chill-E, inmediatamente se popularizó en Spotify. Lo que llevó a realizar un visualizer a través de la plataforma oficial de Cris MJ en YouTube, la cual cuenta con casi 9 millones de visitas.

No fue hasta mediados de diciembre, específicamente el 12, que se grabó el video oficial de la canción de Cris MJ con Pablo Chill-E y que claramente como RadioActiva participamos.

Por su parte, Cris MJ, publicó ayer en sus redes sociales un pequeño preview del videíto grabado en Puente Alto. Te dejamos la historia que subió a Instagram aquí: