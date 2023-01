Cote López contó por qué rechazó ir a la Gala del Festival

La época festivalera se acerca y con ella, recordamos la icónica – para algunos – Gala del Festival de Viña Del Mar, la cual llegará con un nuevo concepto. Una de las celebridades que suele asistir es, Cote López.

El evento se caracteriza por sus extravagantes y costosos vestuarios, siendo una de las cosas que más destacan al momento de pasar por la alfombra. No obstante, como nombramos anteriormente el regreso de la actividad será completamente distinto.

La Gala esta vez será amigable con el medio ambiente, pues su tematica será con los elementos de la ciudad jardín: Aire, agua y tierra. Desde la organización indicaron que los invitados deberán armar su look en base a materiales sostenibles.

El productor ejecutivo de La Gala del Festival, Alexis Zamora, aseguró que esta nueva edición ira en concordancia con lo que necesitan y quieren hoy las personas y el entorno.

¿Qué dijo Cote López?

La empresaria y modelo, siempre dio para hablar con sus arriesgados y cautivadoras tenidas para las Galas anteriores. Por supuesto, muchos fanáticos del evento esperaban verla en esta nueva edición.

Cote López fue invitada, pero lo rechazó y entregó los motivos a través de una historia en su Instagram, puesto que fue consultada por un seguidor de su red social.

«¿Te invitaron a la Gala de Viña?», le preguntaron.

«Sí, muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado», comentó Cote López.

«Aunque estoy hiper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas)«, arremetió Cote López contra la organización.

«Falta un mes ¿de dónde saco un vestido así? No me quiero estresar ni calentar la cabeza, así que no iré», finalizó.

Revisa aquí la historia Instagram: