La hicieron pebre: Karen Doggenweiler se llenó de críticas tras desafortunado comentario

Durante el pasado 17 de enero, la periodista que actualmente es parte del panel del matinal Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, protagonizó un desafortunado momento mientras se hablaba sobre el aumento de los fiados.

Bajo este contexto, la periodista decidió lanzar una particular opinión sobre el tema, el cual no tardó en volverse viral y llenarse de comentarios por parte de los internautas.

El comentario de Karen Doggenweiler

Como mencionamos anteriormente, todo el hecho tuvo lugar mientras se conversaba respecto al actual momento que se vive en cuanto a los fiados, mismos que se han visto en aumento en los negocios nacionales.

Este tema, se abordó en lo que fue un reportaje por parte del mismo matinal de Mega, en el cual se dieron a conocer distintos casos acerca de lo mismo.

Bajo el mismo contexto, fue cuando la periodista decidió realizar el particular comentario.

«Quizás ahí ha estado la respuesta siempre a estas situaciones de crisis, comprar a lo mejor en el almacén y tener esa relación más directa, no en otros lugares», agregó la periodista en un principio.

Aunque esto no fue todo, ya que posteriormente continuó con su opinión. «Yo creo que ahí, a lo mejor, está la respuesta a tantas situaciones que hemos vivido».

Como cierre del tema, vendría la guinda de la torta, para concluir con broche de oro. «Esto de abrir la libreta, tener este cuaderno del fiado tiene una palabra clave, que es la confianza»

El momento no tardó en ser compartido a través de redes sociales como es el caso de Twitter. En la misma, el usuario Highlord Alarak fue quien lo difundió.

Yo no se que es mas delirante, que hayamos retrocedido lo suficiente como para que se empiece a volver a ocupar el "cuadernito del fiado" de manera mucho mas frecuente, o que a Karen Doggenweiler LE PAREZCA BONITO Y QUE ES LA RESPUESTA CORRECTA#MuchoGustoMega pic.twitter.com/kXjcuCAoGU — Highlord Alarak (@AscendantAlarak) January 17, 2023

Las reacciones en su contra

Por este motivo, Karen Doggenweiler recibió un montón de críticas en las mismas redes sociales.

Entre estos, se pudieron ver algunos como los que te dejamos a continuación.

«Que espanto… no hay nada que me dejaba mas tranquilo, que se haya reducido eso del cuaderno del fiado en este país. Ahora se vuelve a romantizar la pobreza. Ojo, comprar con la tarjeta o línea de crédito la comida, porque no alcanza, es casi lo mismo.», «Karen cada día más estúpida.» y «la karen es igual o mas tonta que el meo?????», fueron algunos de estos.